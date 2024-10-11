https://crimea.ria.ru/20241011/dva-gruzovykh-poezda-stolknulis-v-chelyabinskoy-oblasti--est-postradavshiy-1141007698.html

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T08:54

2024-10-11T08:54

2024-10-11T08:54

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

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челябинская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный.К месту происшествия направили восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются.На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавили в пресс-службе.Месяц назад грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездРост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовУмер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом

челябинская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, челябинская область, новости