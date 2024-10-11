Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший
При столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области ранен один человек
© Фото: Южно-Уральская железная дорогаСпасатель МЧС у поезда
© Фото: Южно-Уральская железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный.
"В результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
К месту происшествия направили восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавили в пресс-службе.
Месяц назад грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.
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