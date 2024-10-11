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Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T08:54
2024-10-11T08:54
происшествия
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
челябинская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный.К месту происшествия направили восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются.На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавили в пресс-службе.Месяц назад грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездРост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовУмер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, челябинская область, новости
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавший

При столкновении двух грузовых поездов в Челябинской области ранен один человек

08:54 11.10.2024
 
© Фото: Южно-Уральская железная дорогаСпасатель МЧС у поезда
Спасатель МЧС у поезда
© Фото: Южно-Уральская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области, в результате крушения пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Инцидент произошел 10 октября в 21:43 по местному времени на станции Челябинск-Южный.
"В результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
К месту происшествия направили восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, добавили в пресс-службе.
Месяц назад грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия было разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.
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ПроисшествияПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаНовостиЧелябинская областьНовости
 
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