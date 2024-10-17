Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Во Владимирской области с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда
21:51 17.10.2024 (обновлено: 21:54 17.10.2024)
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги.
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
"При производстве маневровых работ произошел сход с рельсов шести порожних вагонов и одного вагона, груженого трубами. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Причины схода устанавливаются", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Задержек движения поездов не допущено.
Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
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