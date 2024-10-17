https://crimea.ria.ru/20241017/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-vo-vladimirskoy-oblasti-1141173417.html

Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области

Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области

Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T21:51

2024-10-17T21:51

2024-10-17T21:54

владимирская область

происшествия

поезд

новости

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги.В настоящее время ведутся восстановительные работы. Задержек движения поездов не допущено.Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавшийДело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской областиСтали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге

владимирская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, происшествия, поезд, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога