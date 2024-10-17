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Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T21:51
2024-10-17T21:54
владимирская область
происшествия
поезд
новости
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги.В настоящее время ведутся восстановительные работы. Задержек движения поездов не допущено.Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области – есть пострадавшийДело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской областиСтали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимирская область, происшествия, поезд, новости, российские железные дороги (ржд), железная дорога
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области

Во Владимирской области с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда

21:51 17.10.2024 (обновлено: 21:54 17.10.2024)
 
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Шесть пустых и один груженый вагон грузового поезда сошли с рельсов во Владимирской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг на железнодорожном пути сортировочного парка станции Муром Горьковской железной дороги.
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
"При производстве маневровых работ произошел сход с рельсов шести порожних вагонов и одного вагона, груженого трубами. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Причины схода устанавливаются", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Задержек движения поездов не допущено.
Владимирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
© Приволжская транспортная прокуратураГрузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
© Приволжская транспортная прокуратура
Грузовой поезд сошел с рельсов во Владимирской области
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Владимирская областьПроисшествияПоездНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорога
 
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