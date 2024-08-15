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Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге
Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге
Причиной схода с рельсов грузового поезда в Оренбурге, по предварительным данным, могло стать неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T18:37
2024-08-15T18:38
оренбург
оренбургская область
происшествия
поезд
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. Причиной схода с рельсов грузового поезда в Оренбурге, по предварительным данным, могло стать неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.В четверг на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание станции.По факту крушения поезда Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка. Действия железнодорожников проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездРост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовУмер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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оренбург, оренбургская область, происшествия, поезд, железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Стали известны предварительные причины схода с рельсов поезда в Оренбурге

Грузовой поезд в Оренбурге сошел с рельсов из-за неисправности полотна или ходовой части

18:37 15.08.2024 (обновлено: 18:38 15.08.2024)
 
© Уральская транспортная прокуратураВ Оренбурге грузовой поезд сошел с рельсов
В Оренбурге грузовой поезд сошел с рельсов
© Уральская транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 авг - РИА Новости Крым. Причиной схода с рельсов грузового поезда в Оренбурге, по предварительным данным, могло стать неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В четверг на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание станции.
"В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава", - информирует Telegram-канал ведомства.
По факту крушения поезда Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка. Действия железнодорожников проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
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ОренбургОренбургская областьПроисшествияПоездЖелезная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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