https://crimea.ria.ru/20241018/sneg-v-gorakh-kryma-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1141164724.html

Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу

Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T00:01

2024-10-18T00:01

2024-10-18T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110190/19/1101901936_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f1d9726312f5bdec9f2f334b90b2a9df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...3; днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории облачно, возможен дождь. Ночью столбики термометров покажут +5....+9, днем до 10 градусов выше ноля.Температура морской воды у берегов Ялты составляет +22 градуса, в Азовском море +18.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 18 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымская погода