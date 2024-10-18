https://crimea.ria.ru/20241018/sneg-v-gorakh-kryma-prognoz-pogody-na-pyatnitsu-1141164724.html
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T00:01
2024-10-18T00:01
2024-10-18T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110190/19/1101901936_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f1d9726312f5bdec9f2f334b90b2a9df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...3; днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории облачно, возможен дождь. Ночью столбики термометров покажут +5....+9, днем до 10 градусов выше ноля.Температура морской воды у берегов Ялты составляет +22 градуса, в Азовском море +18.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 18 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241016/kholodnyy-shtormovoy-veter-nadvigaetsya-na-krym-1141130220.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110190/19/1101901936_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_987d0cabc21aa71a8c69afdf447e09fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +8..+13, в горах ночью и днем 0…-2 градуса", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...3; днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории облачно, возможен дождь. Ночью столбики термометров покажут +5....+9, днем до 10 градусов выше ноля.
Температура морской воды у берегов Ялты составляет +22 градуса, в Азовском море +18.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 18 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.