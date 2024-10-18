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Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T00:01
2024-10-18T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...3; днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории облачно, возможен дождь. Ночью столбики термометров покажут +5....+9, днем до 10 градусов выше ноля.Температура морской воды у берегов Ялты составляет +22 градуса, в Азовском море +18.В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 18 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода
Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей ПетровСнег в горах около Ялты
Снег в горах около Ялты - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, днем +8..+13, в горах ночью и днем 0…-2 градуса", - уточнили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +1...3; днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории облачно, возможен дождь. Ночью столбики термометров покажут +5....+9, днем до 10 градусов выше ноля.
Температура морской воды у берегов Ялты составляет +22 градуса, в Азовском море +18.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 18 октября.
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Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Холодный штормовой ветер надвигается на Крым
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег в горах Крыма: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
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23:12Главные новости Крыма: 17 октября
22:59Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L
22:55Главное за день: 17 октября
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22:06Дроны атаковали институт в Горловке
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