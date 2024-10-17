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Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L
Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L
Власти Германии передадут на вооружение украинской армии управляемые ракеты AIM-9L. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ФРГ, пишет... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T22:59
2024-10-17T23:04
германия
украина
поставки западного оружия украине
коллективный запад
оружие
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Германии передадут на вооружение украинской армии управляемые ракеты AIM-9L. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.При этом немецкое правительство не сообщает о порядке и сроках поставок "по соображениям безопасности", сказано в заявлении.AIM-9L – управляемая ракета "воздух—воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Помимо моделей "воздух—воздух", были созданы модификации ракеты "воздух—поверхность" и "поверхность—воздух". Оснащены всеракурсной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения. Они несут боевую часть массой более 9 кг, имеют круговой разлет поражающих элементов и предохранительно-исполнительный механизм с лазерным датчиком цели. Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В ближайшие месяцы Киев получит боеприпасы воздух-земля, сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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германия, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, оружие, в мире, новости
Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L

Германия планирует передать Украине управляемые ракеты AIM-9L

22:59 17.10.2024 (обновлено: 23:04 17.10.2024)
 
© INA FASSBENDERНемецкий военный
Немецкий военный
© INA FASSBENDER
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Германии передадут на вооружение украинской армии управляемые ракеты AIM-9L. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.
"Услуги военной поддержки в стадии подготовки/реализации: управляемые ракеты AIM-9L", — говорится в сообщении.
При этом немецкое правительство не сообщает о порядке и сроках поставок "по соображениям безопасности", сказано в заявлении.
AIM-9L – управляемая ракета "воздух—воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Помимо моделей "воздух—воздух", были созданы модификации ракеты "воздух—поверхность" и "поверхность—воздух". Оснащены всеракурсной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения. Они несут боевую часть массой более 9 кг, имеют круговой разлет поражающих элементов и предохранительно-исполнительный механизм с лазерным датчиком цели.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В ближайшие месяцы Киев получит боеприпасы воздух-земля, сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ГерманияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападОружиеВ миреНовости
 
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