https://crimea.ria.ru/20241017/germaniya-poobeschala-kievu-upravlyaemye-rakety-aim-9l-1141174526.html

Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L

Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Германия пообещала Киеву управляемые ракеты AIM-9L

Власти Германии передадут на вооружение украинской армии управляемые ракеты AIM-9L. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ФРГ, пишет... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T22:59

2024-10-17T22:59

2024-10-17T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Власти Германии передадут на вооружение украинской армии управляемые ракеты AIM-9L. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства ФРГ, пишет РИА Новости.При этом немецкое правительство не сообщает о порядке и сроках поставок "по соображениям безопасности", сказано в заявлении.AIM-9L – управляемая ракета "воздух—воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Помимо моделей "воздух—воздух", были созданы модификации ракеты "воздух—поверхность" и "поверхность—воздух". Оснащены всеракурсной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения. Они несут боевую часть массой более 9 кг, имеют круговой разлет поражающих элементов и предохранительно-исполнительный механизм с лазерным датчиком цели. Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В ближайшие месяцы Киев получит боеприпасы воздух-земля, сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

германия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, поставки западного оружия украине, коллективный запад, оружие, в мире, новости