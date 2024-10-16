https://crimea.ria.ru/20241016/eto-drugoe-shtaty-otkazalis-zaschischat-ukrainu-noveyshey-sistemoy-pro-1141119421.html

"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРО

"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРО - РИА Новости Крым, 16.10.2024

"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРО

Сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства". Об этом заявила... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T10:24

2024-10-16T10:24

2024-10-16T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства". Об этом заявила официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте Пентагона.Отвечая на вопрос о том, почему Штаты передают новейшую систему противоракетной обороны THAAD Израилю, но при этом отказываются от подобных шагов для помощи киевскому режиму, Сингх сказала:По ее словам, Израилю необходимы системы THAAD, чтобы перехватывать иранские баллистические ракеты.Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника при создании зональной системы ПРО на театре военных действий. Головная часть противоракеты выполнена в виде отделяемой самонаводящейся ступени перехвата кинетического действия, предназначенной для поражения баллистических целей путем прямого попадания.THAAD предназначен для поражения оперативно-тактических ракет дальностью стрельбы до 1000 км и баллистических ракет средней дальности (до 3500 км) на высотах 40-150 км и дальностях до 200 км.В комплексе применена так называемая концепция "кинетического перехвата" – для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, пентагон, про, израиль, украина, поставки западного оружия украине