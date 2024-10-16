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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T20:59

2024-10-16T20:59

2024-10-16T21:10

сша

украина

поставки западного оружия украине

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы противовоздушной обороны и боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.Отмечается, что в ближайшие месяцы Киев получит также сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.Ранее в среду официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, почему Штаты передают новейшую систему противоракетной обороны THAAD Израилю, но при этом отказываются от подобных шагов для помощи киевскому режиму заявила, что сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства". Ранее американские СМИ сообщали, что Байден перед уходом с поста президента США разработал новый двусторонний план по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, новости