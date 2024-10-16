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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T20:59
2024-10-16T21:10
сша
украина
поставки западного оружия украине
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы противовоздушной обороны и боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.Отмечается, что в ближайшие месяцы Киев получит также сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.Ранее в среду официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, почему Штаты передают новейшую систему противоракетной обороны THAAD Израилю, но при этом отказываются от подобных шагов для помощи киевскому режиму заявила, что сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства". Ранее американские СМИ сообщали, что Байден перед уходом с поста президента США разработал новый двусторонний план по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), оружие, новости
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Байден объявил о выделении Украине 425 миллионов долларов дополнительной военной помощи

20:59 16.10.2024 (обновлено: 21:10 16.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы противовоздушной обороны и боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.
Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.
"Президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что в ближайшие месяцы Киев получит также сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.
Ранее в среду официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, почему Штаты передают новейшую систему противоракетной обороны THAAD Израилю, но при этом отказываются от подобных шагов для помощи киевскому режиму заявила, что сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства".
Ранее американские СМИ сообщали, что Байден перед уходом с поста президента США разработал новый двусторонний план по Украине.
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СШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеВ миреДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ОружиеНовости
 
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