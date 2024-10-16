США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Байден объявил о выделении Украине 425 миллионов долларов дополнительной военной помощи
20:59 16.10.2024 (обновлено: 21:10 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. Киеву планируют поставить системы противовоздушной обороны и боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.
Как говорится в сообщении, об этом президент США Джо Байден заявил в разговоре с Владимиром Зеленским.
"Президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете военной помощи для Украины на 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы", - говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что в ближайшие месяцы Киев получит также сотни перехватчиков ПВО, дополнительные артиллерийские системы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники.
Ранее в среду официальный представитель министерства обороны США Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, почему Штаты передают новейшую систему противоракетной обороны THAAD Израилю, но при этом отказываются от подобных шагов для помощи киевскому режиму заявила, что сравнение объемов американской военной помощи Израилю и Украине неуместно, поскольку это "разные конфликты" и "разные обязательства".
Ранее американские СМИ сообщали, что Байден перед уходом с поста президента США разработал новый двусторонний план по Украине.
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