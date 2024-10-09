https://crimea.ria.ru/20241009/toksichnaya-tema-pochemu-bayden-i-blinken-otkazalis-ekhat-v-ramshtayn-1140954075.html

"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн

"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн - РИА Новости Крым, 09.10.2024

"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне из-за токсичности украинской темы и... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T14:09

2024-10-09T14:09

2024-10-09T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне из-за токсичности украинской темы и опасений нанести ущерб предвыборной кампании Камалы Харрис. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Он отметил, что невзирая на всю поддержку киевского режима со стороны Запада, Украина практически каждый день теряет территории. Кроме того, нарушена управляемость внутри ВСУ, в войсках зреет недовольство действиями властей страны. В этой ситуации любое неосторожное слово или действие американского руководства может нанести серьезный ущерб избирательной кампании Камалы Харрис, полагает Шатилов.По его мнению, Вашингтону сподручнее управлять процессом на Украине негласно, и если США понадобится дать Киеву разрешение на удары натовским оружием вглубь России, они могут сделать это неофициально, чтобы не навредить себе."Другое дело, что это будет акция весьма более чем скандальная и очень рискованная. Россия обещает жесткий ответ, и в этой ситуации издержки от нанесения ударов вглубь РФ могут быть дороже дивидендов. И это Вашингтон тоже учитывает, поэтому на финише предвыборной кампании Белый дом пытается максимально дистанцироваться от украинской темы", – добавил Шатилов.Говоря о возможных итогах предстоящего саммита в Рамштайне, аналитик предположил, что определенную военную помощь Киев все же получит, но ничего "сверх меры" Украине ждать не стоит.Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу. Причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом, Байден не будет участвовать в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной базе Рамштайн.Вслед за американским лидером поездку в ФРГ отменил госсекретарь США Энтони Блинкен. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер также объяснил отказ от визита надвигающимся на юго-восток страны ураганом "Милтон".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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