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"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241009/toksichnaya-tema-pochemu-bayden-i-blinken-otkazalis-ekhat-v-ramshtayn-1140954075.html
"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн
"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн - РИА Новости Крым, 09.10.2024
"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне из-за токсичности украинской темы и... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T14:09
2024-10-09T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне из-за токсичности украинской темы и опасений нанести ущерб предвыборной кампании Камалы Харрис. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Он отметил, что невзирая на всю поддержку киевского режима со стороны Запада, Украина практически каждый день теряет территории. Кроме того, нарушена управляемость внутри ВСУ, в войсках зреет недовольство действиями властей страны. В этой ситуации любое неосторожное слово или действие американского руководства может нанести серьезный ущерб избирательной кампании Камалы Харрис, полагает Шатилов.По его мнению, Вашингтону сподручнее управлять процессом на Украине негласно, и если США понадобится дать Киеву разрешение на удары натовским оружием вглубь России, они могут сделать это неофициально, чтобы не навредить себе."Другое дело, что это будет акция весьма более чем скандальная и очень рискованная. Россия обещает жесткий ответ, и в этой ситуации издержки от нанесения ударов вглубь РФ могут быть дороже дивидендов. И это Вашингтон тоже учитывает, поэтому на финише предвыборной кампании Белый дом пытается максимально дистанцироваться от украинской темы", – добавил Шатилов.Говоря о возможных итогах предстоящего саммита в Рамштайне, аналитик предположил, что определенную военную помощь Киев все же получит, но ничего "сверх меры" Украине ждать не стоит.Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу. Причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом, Байден не будет участвовать в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной базе Рамштайн.Вслед за американским лидером поездку в ФРГ отменил госсекретарь США Энтони Блинкен. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер также объяснил отказ от визита надвигающимся на юго-восток страны ураганом "Милтон".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча в формате "Рамштайн" на базе НАТО в Германии: что задумали СШАБайден перед уходом с поста представит новый план по Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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4.7
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в мире, рамштайн, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), энтони блинкен, политика, выборы президента сша, камала харрис, дональд трамп, александр шатилов, мнения
"Токсичная тема": почему Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн

Байден и Блинкен отказались ехать в Рамштайн из-за токсичности украинской темы – эксперт

14:09 09.10.2024
 
© AP Photo Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен
Президент США Джо Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo Patrick Semansky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отказались от поездки на саммит по помощи Киеву в немецком Рамштайне из-за токсичности украинской темы и опасений нанести ущерб предвыборной кампании Камалы Харрис. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.
"Руководители нынешней американской администрации, находясь в условиях очень жесткой предвыборной борьбы с (Дональдом) Трампом, не хотят давать своим внутренним оппонентам повод для разыгрывания украинской карты", - сказал эксперт.
Он отметил, что невзирая на всю поддержку киевского режима со стороны Запада, Украина практически каждый день теряет территории. Кроме того, нарушена управляемость внутри ВСУ, в войсках зреет недовольство действиями властей страны. В этой ситуации любое неосторожное слово или действие американского руководства может нанести серьезный ущерб избирательной кампании Камалы Харрис, полагает Шатилов.
"Трамп и Харрис идут голова в голову, и никто не хочет сейчас дополнительных издержек, потому что Украина из когда-то выигрышной темы теперь становится все более токсичной. Поэтому от греха подальше Штаты решили переложить эту ответственность на европейцев, которым терять уже нечего – их репутация окончательно подорвана, а экономика убита", – пояснил политолог.
По его мнению, Вашингтону сподручнее управлять процессом на Украине негласно, и если США понадобится дать Киеву разрешение на удары натовским оружием вглубь России, они могут сделать это неофициально, чтобы не навредить себе.
"Другое дело, что это будет акция весьма более чем скандальная и очень рискованная. Россия обещает жесткий ответ, и в этой ситуации издержки от нанесения ударов вглубь РФ могут быть дороже дивидендов. И это Вашингтон тоже учитывает, поэтому на финише предвыборной кампании Белый дом пытается максимально дистанцироваться от украинской темы", – добавил Шатилов.
Говоря о возможных итогах предстоящего саммита в Рамштайне, аналитик предположил, что определенную военную помощь Киев все же получит, но ничего "сверх меры" Украине ждать не стоит.
Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу. Причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом, Байден не будет участвовать в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной базе Рамштайн.
Вслед за американским лидером поездку в ФРГ отменил госсекретарь США Энтони Блинкен. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер также объяснил отказ от визита надвигающимся на юго-восток страны ураганом "Милтон".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВ миреРамштайнСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Энтони БлинкенПолитикаВыборы президента СШАКамала ХаррисДональд ТрампАлександр ШатиловМнения
 
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