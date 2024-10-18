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Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями
Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями
Очень сильные дожди ожидаются на полуострове в первой половине дня в пятницу, 18 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T07:16
2024-10-18T07:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди ожидаются на полуострове в первой половине дня в пятницу, 18 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.По информации синоптиков, в пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ожидается северо-восточный ветер, который местами будет достигать порывов до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.16 октября на Крым также обрушилась непогода, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юг России накроет резкое похолоданиеАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковУраган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"
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РИА Новости Крым
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Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями

Очень сильные дожди ожидаются в Крыму 18 октября

07:16 18.10.2024 (обновлено: 07:18 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди ожидаются на полуострове в первой половине дня в пятницу, 18 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 18 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди", - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
По информации синоптиков, в пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ожидается северо-восточный ветер, который местами будет достигать порывов до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.
16 октября на Крым также обрушилась непогода, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.
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