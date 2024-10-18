https://crimea.ria.ru/20241018/vozmozhny-podtopleniya-i-chs-na-krym-idet-shtorm-s-livnyami-1141175352.html

Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями

Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Возможны подтопления и ЧС: на Крым идет шторм с ливнями

Очень сильные дожди ожидаются на полуострове в первой половине дня в пятницу, 18 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T07:16

2024-10-18T07:16

2024-10-18T07:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очень сильные дожди ожидаются на полуострове в первой половине дня в пятницу, 18 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает республиканский главк МЧС России.В МЧС напомнили, что при таких погодных условиях весьма высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Кроме того, может вырасти число ДТП, возникнуть трудности с движением транспорта на дорогах, особенно на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.По информации синоптиков, в пятницу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ожидается северо-восточный ветер, который местами будет достигать порывов до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.16 октября на Крым также обрушилась непогода, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юг России накроет резкое похолоданиеАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковУраган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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