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Юг России накроет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Юг России накроет резкое похолодание
Юг России накроет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Юг России накроет резкое похолодание
Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T11:41
2024-10-16T11:41
крымская погода
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".По информации синоптиков, в Севастополе ливень будет продолжаться 12 часов, за это время на город выльется 2/3 месячного объема влаги.По периферии к берегам Черного моря будет поступать довольно прохладный воздух из Сибири, уточнили специалисты центра ФОБОС, отметив в при этом, что атмосферные процессы сейчас меняются весьма ритмично.Непогода в среду обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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крымская погода, центр погоды "фобос", россия, новости, климат, черное море, крым
Юг России накроет резкое похолодание

Холодный воздух из Сибири придет к берегам Черного моря – ФОБОС

11:41 16.10.2024
 
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Снег с дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

"В области циклона, устроившего "репетицию зимы" на Русской равнине, активизировалась новая фронтальная волна, и теперь она прорывается в южные широты. <…> днем на европейской территории России вне зоны ненастья будут находиться только Заволжье, Предуралье и Северо-Запад. <…> На юге ливни будут заметно сильнее – в Крыму местами за сутки может выпасть больше 10–20 мм влаги", – говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в Севастополе ливень будет продолжаться 12 часов, за это время на город выльется 2/3 месячного объема влаги.
По периферии к берегам Черного моря будет поступать довольно прохладный воздух из Сибири, уточнили специалисты центра ФОБОС, отметив в при этом, что атмосферные процессы сейчас меняются весьма ритмично.
Непогода в среду обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.
Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.
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Крымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"РоссияНовостиКлиматЧерное мореКрым
 
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