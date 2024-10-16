Юг России накроет резкое похолодание
Холодный воздух из Сибири придет к берегам Черного моря – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
"В области циклона, устроившего "репетицию зимы" на Русской равнине, активизировалась новая фронтальная волна, и теперь она прорывается в южные широты. <…> днем на европейской территории России вне зоны ненастья будут находиться только Заволжье, Предуралье и Северо-Запад. <…> На юге ливни будут заметно сильнее – в Крыму местами за сутки может выпасть больше 10–20 мм влаги", – говорится в сообщении.
По информации синоптиков, в Севастополе ливень будет продолжаться 12 часов, за это время на город выльется 2/3 месячного объема влаги.
По периферии к берегам Черного моря будет поступать довольно прохладный воздух из Сибири, уточнили специалисты центра ФОБОС, отметив в при этом, что атмосферные процессы сейчас меняются весьма ритмично.
Непогода в среду обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.
Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.
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