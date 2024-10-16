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Юг России накроет резкое похолодание

Юг России накроет резкое похолодание - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Юг России накроет резкое похолодание

Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T11:41

2024-10-16T11:41

2024-10-16T11:41

крымская погода

центр погоды "фобос"

россия

новости

климат

черное море

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Новая фронтальная волна холода прорывается в южные широты, из-за чего на юге России ожидается мощное похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".По информации синоптиков, в Севастополе ливень будет продолжаться 12 часов, за это время на город выльется 2/3 месячного объема влаги.По периферии к берегам Черного моря будет поступать довольно прохладный воздух из Сибири, уточнили специалисты центра ФОБОС, отметив в при этом, что атмосферные процессы сейчас меняются весьма ритмично.Непогода в среду обрушилась на Крым, оправдывая объявленное штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра.Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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