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Шторм с ливнями обрушился на Крым

Шторм с ливнями обрушился на Крым - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Шторм с ливнями обрушился на Крым

Непогода обрушилась на Крым, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T09:27

2024-10-16T09:27

2024-10-16T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Непогода обрушилась на Крым, оправдалось объявленное ранее штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра. Крымский главк МЧС накануне предупредил, что в среду и четверг на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. По состоянию на утро среды во многих районах Крыма идет сильный дождь, на дорогах образовались автомобильные заторы.Кроме того, произошли локальные аварии на электросетях. По данным предприятия "Крымэнерго", в среду утром без света остались село Кондратьево в Джанкойском районе и четыре населенных пункта (Маловидное, Кочергино, Викторовка, Отрадное) в Бахчисарайском. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение трех часов.По данным Крымского гидрометцентра, в течение суток 16 октября местами пройдут очень сильные дожди, вероятны грозы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +14, днем +11..16, в горах ночью и днем +3…8 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в средуУраган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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