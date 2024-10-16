https://crimea.ria.ru/20241016/livni-s-grozami-i-shtormovoy-veter-obrushatsya-na-krym-v-sredu-1141114635.html

Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду

Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду

В среду погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного холодного фронта, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T00:01

2024-10-16T00:01

2024-10-16T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

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судак

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного холодного фронта, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем временами сильные ливни, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром, днем северо-восточный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +14…16.На побережья также прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +11....13, днем до 17 градусов выше ноля. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241013/arkticheskiy-vozdukh-prorvetsya-v-krym--zhdat-li-snega-i-zamorozkov-1141020594.html

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евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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