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Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду
Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду
В среду погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного холодного фронта, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T00:01
2024-10-16T00:01
2024-10-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного холодного фронта, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13 градусов.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем временами сильные ливни, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром, днем северо-восточный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +14…16.На побережья также прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +11....13, днем до 17 градусов выше ноля. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ливни с грозами и штормовой ветер обрушатся на Крым в среду
В среду в Крыму ожидаются ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона малоподвижного холодного фронта, прольются ливни, усилится ветер и похолодает. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В течение суток 16 октября местами пройдут очень сильные дожди, вероятны грозы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +14, днем +11..16, в горах ночью и днем +3…8 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно, дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +11...13 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, утром и днем временами сильные ливни, гроза. Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, утром, днем северо-восточный 10-15 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +14…16.
На побережья также прольются грозовые дожди. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью столбики термометров покажут +11....13, днем до 17 градусов выше ноля.
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