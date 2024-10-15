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Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления
Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления
В Крыму в среду и четверг ожидаются сильные ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T13:21
2024-10-15T13:30
штормовое предупреждение
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подтопления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в среду и четверг ожидаются сильные ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.По данным ведомства, в реках полуострова возможны подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.Управление предупреждает, что в этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах. Также возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления

Сильные ливни с грозами и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Крыму 16 и 17 октября – МЧС

13:21 15.10.2024 (обновлено: 13:30 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в среду и четверг ожидаются сильные ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября и ночью 17 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в реках полуострова возможны подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.
Управление предупреждает, что в этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах. Также возможны подтопления территорий.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
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