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Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления

Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Ливни с грозами и холодный ветер движутся на Крым – возможны подтопления

В Крыму в среду и четверг ожидаются сильные ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:21

2024-10-15T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в среду и четверг ожидаются сильные ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.По данным ведомства, в реках полуострова возможны подъемы уровней воды на 0,5-1 метр без достижения опасных отметок.Управление предупреждает, что в этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах. Также возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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