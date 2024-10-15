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Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли" - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"
Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли" - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"
Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T12:37
2024-10-15T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.И уточнила: "От "Милтона" не осталось и следа".По ее словам, сезон тропических возмущений подходит к концу, потому что вода постепенно становится холоднее, а для формирования новых тропических циклонов условия создаются крайне редко.Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал в комментарии РИА Новости Крым, что даже если разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" встретятся, жителей России это никак не коснется.Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздним вечером 10 октября. Он достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Также через штат пронеслись несколько торнадо. Стихия унесла жизни 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в СШАУраган "Милтон" в США – фото разрушительного штормаАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
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Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"

Ураган "Милтон" при сближении с ураганом "Лесли" исчез без следа – Метеобюро Москвы

12:37 15.10.2024 (обновлено: 12:38 15.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШтормовые тучи
Штормовые тучи - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Ураганы "Лесли" и "Милтон" шли на сближение, и, скорее всего, ослабили друг друга. Ослабили настолько, что прекратили существовать. Стали какой-то тропической депрессией, которая потом просто исчезла. Сейчас в Атлантике не существует тропических возмущений", – сказала Позднякова.

И уточнила: "От "Милтона" не осталось и следа".
По ее словам, сезон тропических возмущений подходит к концу, потому что вода постепенно становится холоднее, а для формирования новых тропических циклонов условия создаются крайне редко.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал в комментарии РИА Новости Крым, что даже если разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" встретятся, жителей России это никак не коснется.
Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздним вечером 10 октября. Он достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Также через штат пронеслись несколько торнадо. Стихия унесла жизни 14 человек.
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