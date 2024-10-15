https://crimea.ria.ru/20241015/uragan-milton-seychas-kak-on-perezhil-sblizhenie-s-lesli-1141094748.html

Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"

Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли" - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Ураган "Милтон" сейчас: как он пережил встречу с "Лесли"

Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T12:37

2024-10-15T12:37

2024-10-15T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли", идя на сближение, сначала ослабли, став тропической депрессией, а потом и вовсе прекратили существовать. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.И уточнила: "От "Милтона" не осталось и следа".По ее словам, сезон тропических возмущений подходит к концу, потому что вода постепенно становится холоднее, а для формирования новых тропических циклонов условия создаются крайне редко.Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал в комментарии РИА Новости Крым, что даже если разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" встретятся, жителей России это никак не коснется.Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздним вечером 10 октября. Он достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Также через штат пронеслись несколько торнадо. Стихия унесла жизни 14 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в СШАУраган "Милтон" в США – фото разрушительного штормаАрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

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