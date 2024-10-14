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Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России

Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Ураган "Лесли" идет к "Милтону" – когда встретятся и достигнут ли России

Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T20:52

2024-10-14T20:52

2024-10-14T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрушительные тропические ураганы "Милтон" и "Лесли" в теории могут встретиться, но жителям России они не грозят. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ураган "Милтон" обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером 10 октября. Он достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. Стихия унесла жизни 14 человек. При этом ряд СМИ сообщает со ссылкой на синоптиков о новом урагане "Лесли", который движется от берегов Африки и в ближайшие дни окажется очень близко к "Милтону".Два урагана"Ураган "Милтон", конечно, нанес значительный урон, но это явление, которое никак не может достичь России и территории крымского полуострова", – констатирует Вильфанд.Второй мощный тропический шторм – ураган "Лесли" – сейчас находится в тропической зоне Атлантики. По словам ученого, в теории "Милтон" и "Лесли" встретиться могут, хотя это все же маловероятно. Последствия встречи спрогнозировать сложно: два урагана могу слиться и усилиться, или, наоборот, друг друга "погасить".Погода в КрымуТо, что точно ожидает жителей Крыма – это окончание бархатного сезона, который в этом году растянулся на необычно продолжительное время. С 15 октября он завершится, температуры воздуха будут постепенно снижаться, сказал эксперт.В ближайшее время в степных районах Крыма столбики термометров ночью могут приблизиться к нулевой отметке, примерно до +2 градусов, сообщил ранее Вильфанд. Причиной понижения температуры в Крыму и в целом на юге России стали приходящие с востока холодные воздушные массы. Сейчас море еще теплое, но в ближайшее время оно начнет постепенно остывать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в СШААрктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, роман вильфанд, природа, стихия, ураган "милтон", новости