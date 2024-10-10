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Ураган "Милтон" обрушился на США
Ураган "Милтон" обрушился на США - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Ураган "Милтон" обрушился на США
Жертвами урагана "Милтон", который в четверг обрушился на Флориду, стали жители западной и восточной части штата, миллионы людей остались без электричества,... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T06:39
2024-10-10T06:39
2024-10-10T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жертвами урагана "Милтон", который в четверг обрушился на Флориду, стали жители западной и восточной части штата, миллионы людей остались без электричества, десятки домов были разрушены. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают американские СМИ.Как отмечают СМИ, стихия унесла жизни как минимум двоих человек.По данным шерифа округа Сент-Луси, жертвами урагана стали жители дома для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то, что основной удар на себя приняло западное побережье. Вместе с тем представитель округа Эрик Гилл заявил, что "десятки домов были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями". Многие из них - это сообщества для пожилых людей.В результате природных катаклизмов во Флориде без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домохозяйств.Ураган "Милтон" достиг суши американского континента на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.При этом, как отмечал NHC, "Милтон" уступает урагану "Хелен", который обрушился на территорию США в конце сентября. "Хелен" принадлежал к четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона и стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, в мире, происшествия, стихия, погода, новости, ураган "милтон"
Ураган "Милтон" обрушился на США
Ураган "Милтон" унес множество жизней во Флориде – СМИ
06:39 10.10.2024 (обновлено: 07:35 10.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Жертвами урагана "Милтон", который в четверг обрушился на Флориду, стали жители западной и восточной части штата, миллионы людей остались без электричества, десятки домов были разрушены. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают американские СМИ.
Как отмечают СМИ, стихия унесла жизни как минимум двоих человек.
По данным шерифа округа Сент-Луси, жертвами урагана стали жители дома для пожилых людей на восточном побережье Флориды, несмотря на то, что основной удар на себя приняло западное побережье.
Вместе с тем представитель округа Эрик Гилл заявил, что "десятки домов были повреждены, некоторые с катастрофическими повреждениями". Многие из них - это сообщества для пожилых людей.
В результате природных катаклизмов во Флориде без электричества остались более 1 миллион 280 тысяч домохозяйств.
Ураган "Милтон" достиг суши американского континента на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
При этом, как отмечал NHC, "Милтон" уступает урагану "Хелен", который обрушился на территорию США в конце сентября. "Хелен" принадлежал к четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона и стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.
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