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Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики
Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики
Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T15:11
2024-10-14T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд также не исключил, что в ближайшее время в степных районах Крыма столбики термометров ночью могут приближаться к нулевой отметке, примерно до +2 градусов.Эксперт уточнил, что причиной резкого понижения температуры в Крыму и в целом на юге России стали приходящие с востока холодные воздушные массы. Сейчас море еще теплое, но в самое ближайшее время оно начнет интенсивно остывать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозковУдар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствийПочему Симферополь тонет во время дождей и можно ли исправить ситуацию
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РИА Новости Крым
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роман вильфанд, погода в крыму, бархатный сезон в крыму, температура морской воды в крыму, черное море, новости крыма, крым
Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики

Наступившее в Крыму похолодание фактически "закрывает" купальный сезон – Вильфанд

15:11 14.10.2024
 
© РИА Новости КрымПогода на море
Погода на море - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Пришедший в Крым холодный фронт, сопровождающийся дождями и грозами, знаменует собой окончание бархатного сезона на полуострове. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Наступает период существенного понижения температуры воздуха, и будет складываться необычная ситуация, когда вода будет заметно теплее воздуха. Уже с завтрашнего дня начинается понижение дневных температур до +17…+19, а в среду и до конца недели будет уже около 15 градусов. Понятно, что при такой температуре купальный сезон завершается", - сказал специалист.
Вильфанд также не исключил, что в ближайшее время в степных районах Крыма столбики термометров ночью могут приближаться к нулевой отметке, примерно до +2 градусов.
Эксперт уточнил, что причиной резкого понижения температуры в Крыму и в целом на юге России стали приходящие с востока холодные воздушные массы. Сейчас море еще теплое, но в самое ближайшее время оно начнет интенсивно остывать.
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