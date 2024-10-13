Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
В Севастополе создан оперштаб для устранения последствий ночного ливня
09:51 13.10.2024 (обновлено: 09:52 13.10.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе создан оперштаб для устранения последствий ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Большое скопление воды в моменте было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе ул. Новикова. Вода ушла и уже ночью специалисты "Севавтодора" привели дороги в порядок", - говорится в сообщении.
Севавтодор задействовал весь арсенал техники для очистки проезжей части от нанесенного грунта и щебня. Проведена также очистка ливневой канализации.
"Работы по расчистке придомовых территорий и парков практически полностью завершены. Объем работы был большой, дождь нанес большое количество грунта, камней и грязи. Уборка улиц местами еще продолжается", - написал губернатор.
Всего за ночь водоканал Севастополя зарегистрировал 12 заявок по очистке ливневой канализации, все они уже отработаны.
12 октября над полуостровом разразилась мощная гроза, сильные ливни прошли в Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Севастополе. ГУ МЧС России в Крыму предупреждало об опасных метеоусловиях - по данным ведомства, над полуостровом в ночь на 13 октября и в течение воскресенья проходит циклон.
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