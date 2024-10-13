Рейтинг@Mail.ru
Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241013/udar-tsiklona-po-sevastopolyu-sozdan-opershtab-dlya-ustraneniya-posledstviy-1141046232.html
Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T09:51
2024-10-13T09:52
севастополь
михаил развожаев
погода в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046119_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_05e6004a11777307be87a7a74af05bf9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Севавтодор задействовал весь арсенал техники для очистки проезжей части от нанесенного грунта и щебня. Проведена также очистка ливневой канализации.Всего за ночь водоканал Севастополя зарегистрировал 12 заявок по очистке ливневой канализации, все они уже отработаны.12 октября над полуостровом разразилась мощная гроза, сильные ливни прошли в Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Севастополе. ГУ МЧС России в Крыму предупреждало об опасных метеоусловиях - по данным ведомства, над полуостровом в ночь на 13 октября и в течение воскресенья проходит циклон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сошел сель Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – эксперт
https://crimea.ria.ru/20241013/tsiklon-ostanovil-parom-i-katera-v-sevastopole-1141045658.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046119_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_25c86bc2be84b6b80c3f319f608766de.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, погода в крыму, новости крыма, крым
Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий

В Севастополе создан оперштаб для устранения последствий ночного ливня

09:51 13.10.2024 (обновлено: 09:52 13.10.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе создан оперштаб для устранения последствий ночного ливня
В Севастополе создан оперштаб для устранения последствий ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Большое скопление воды в моменте было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе ул. Новикова. Вода ушла и уже ночью специалисты "Севавтодора" привели дороги в порядок", - говорится в сообщении.

Севавтодор задействовал весь арсенал техники для очистки проезжей части от нанесенного грунта и щебня. Проведена также очистка ливневой канализации.

"Работы по расчистке придомовых территорий и парков практически полностью завершены. Объем работы был большой, дождь нанес большое количество грунта, камней и грязи. Уборка улиц местами еще продолжается", - написал губернатор.

Всего за ночь водоканал Севастополя зарегистрировал 12 заявок по очистке ливневой канализации, все они уже отработаны.
12 октября над полуостровом разразилась мощная гроза, сильные ливни прошли в Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Севастополе. ГУ МЧС России в Крыму предупреждало об опасных метеоусловиях - по данным ведомства, над полуостровом в ночь на 13 октября и в течение воскресенья проходит циклон.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сошел сель
Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Климат Крыма лихорадит – эксперт
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
09:33
Циклон остановил паром и катера в Севастополе
 
СевастопольМихаил РазвожаевПогода в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
10:11Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
09:51Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
09:33Циклон остановил паром и катера в Севастополе
09:10Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
08:39В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
08:10Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
07:44В Якутии самолет совершил аварийную посадку
07:31ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
07:01Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано
00:01Во власти циклона: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
23:31Мощная гроза бушует в Крыму
22:19Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР
21:55Главное за день: 12 октября
21:15Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России
20:46Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
20:18В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм
20:07Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
19:45Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Лента новостейМолния