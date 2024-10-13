https://crimea.ria.ru/20241013/udar-tsiklona-po-sevastopolyu-sozdan-opershtab-dlya-ustraneniya-posledstviy-1141046232.html

Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий

Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий

В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T09:51

2024-10-13T09:51

2024-10-13T09:52

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе для устранения последствий ночной грозы создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Севавтодор задействовал весь арсенал техники для очистки проезжей части от нанесенного грунта и щебня. Проведена также очистка ливневой канализации.Всего за ночь водоканал Севастополя зарегистрировал 12 заявок по очистке ливневой канализации, все они уже отработаны.12 октября над полуостровом разразилась мощная гроза, сильные ливни прошли в Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Севастополе. ГУ МЧС России в Крыму предупреждало об опасных метеоусловиях - по данным ведомства, над полуостровом в ночь на 13 октября и в течение воскресенья проходит циклон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сошел сель Лето покидает Крым: прогноз погоды на неделю от ФОБОСКлимат Крыма лихорадит – эксперт

https://crimea.ria.ru/20241013/tsiklon-ostanovil-parom-i-katera-v-sevastopole-1141045658.html

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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