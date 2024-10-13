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Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
Кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +2 градусов в ночные часы прогнозирует Крыму на грядущей неделе ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T16:16
2024-10-13T16:16
2024-10-13T16:16
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
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радио "спутник в крыму"
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Температура воздуха в Крыму к концу недели понизится ночью до +2 градусов
Температура воздуха в Крыму к концу недели понизится ночью до +2 градусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +2 градусов в ночные часы прогнозирует Крыму на грядущей неделе ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. О том, ждать ли снега к следующим выходным, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Тишковца, в понедельник по Крыму пройдет холодный фронт, который отметится локальными кратковременными дождями."Ночью воздух будет остывать уже до +7… +12 градусов. В дневные часы за счет того, что начнет проглядывать из-за облаков солнце, прогреется до +15… +20 по Крыму и +17… +19 непосредственно в Симферополе", – уточнил Тишковец.Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +6… +11 градусов. А днем в связи с продвижением холодных масс, даже несмотря на то, что солнце будет стараться выглядывать, температура не превысит +12…+17 градусов."В среду ситуация будет определяться прохождением вторичного холодного фронта. После того, как в воскресенье начнет прорываться полярный воздух, уже ожидается арктический, то есть более холодный", – добавил Тишковец.В ночь на среду ночью температура воздуха понизится до +5… +10 и днем уже не поднимется выше +11… +16 градусов на фоне кратковременных дождей.А к концу рабочей недели в Крыму станет еще холоднее."В четверг и в пятницу самые холодные ночи. В тылу циклона по ночам воздух будет остывать до +2… +7 градусов. Ну а днем в лучшем случае это +10… +15", – сказал Тишковец.По его словам, на высоте 1,5 километра в Крыму температура воздуха в конце недели приблизится к нулю и даже к -2 градусам."Там, в тылу циклона, есть теоретическая, хоть и очень призрачная вероятность, что где-то ночью может даже с локальным дождем сорваться пара-тройка снежинок", – отметил эксперт. Однако до настоящего снега Крыму еще далеко, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУраган "Милтон" в США – фото разрушительного штормаНебывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвы
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым
Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков
Температура воздуха в Крыму к концу недели понизится до +2 градусов – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
Кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +2 градусов в ночные часы прогнозирует Крыму на грядущей неделе ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. О том, ждать ли снега к следующим выходным, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Тишковца, в понедельник по Крыму пройдет холодный фронт, который отметится локальными кратковременными дождями.
"Ночью воздух будет остывать уже до +7… +12 градусов. В дневные часы за счет того, что начнет проглядывать из-за облаков солнце, прогреется до +15… +20 по Крыму и +17… +19 непосредственно в Симферополе", – уточнил Тишковец.
Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +6… +11 градусов. А днем в связи с продвижением холодных масс, даже несмотря на то, что солнце будет стараться выглядывать, температура не превысит +12…+17 градусов.
"В среду ситуация будет определяться прохождением вторичного холодного фронта. После того, как в воскресенье начнет прорываться полярный воздух, уже ожидается арктический, то есть более холодный", – добавил Тишковец.
В ночь на среду ночью температура воздуха понизится до +5… +10 и днем уже не поднимется выше +11… +16 градусов на фоне кратковременных дождей.
А к концу рабочей недели в Крыму станет еще холоднее.
"В четверг и в пятницу самые холодные ночи. В тылу циклона по ночам воздух будет остывать до +2… +7 градусов. Ну а днем в лучшем случае это +10… +15", – сказал Тишковец.
По его словам, на высоте 1,5 километра в Крыму температура воздуха в конце недели приблизится к нулю и даже к -2 градусам.
"Там, в тылу циклона, есть теоретическая, хоть и очень призрачная вероятность, что где-то ночью может даже с локальным дождем сорваться пара-тройка снежинок", – отметил эксперт. Однако до настоящего снега Крыму еще далеко, считает он.
"В Центральной России мы уже ожидаем дожди с мокрым снегом, это такая репетиция зимы. В Крыму – нет. Здесь до зимы еще ой как далеко. Но в любом случае, это уже более-менее соответствует тем климатическим нормам, которые положены середине октября", – подытожил специалист.
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