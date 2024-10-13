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Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Арктический воздух прорвется в Крым – ждать ли снега и заморозков

Кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +2 градусов в ночные часы прогнозирует Крыму на грядущей неделе ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T16:16

2024-10-13T16:16

2024-10-13T16:16

евгений тишковец

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радио "спутник в крыму"

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Температура воздуха в Крыму к концу недели понизится ночью до +2 градусов Температура воздуха в Крыму к концу недели понизится ночью до +2 градусов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до +2 градусов в ночные часы прогнозирует Крыму на грядущей неделе ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. О том, ждать ли снега к следующим выходным, он рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Тишковца, в понедельник по Крыму пройдет холодный фронт, который отметится локальными кратковременными дождями."Ночью воздух будет остывать уже до +7… +12 градусов. В дневные часы за счет того, что начнет проглядывать из-за облаков солнце, прогреется до +15… +20 по Крыму и +17… +19 непосредственно в Симферополе", – уточнил Тишковец.Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +6… +11 градусов. А днем в связи с продвижением холодных масс, даже несмотря на то, что солнце будет стараться выглядывать, температура не превысит +12…+17 градусов."В среду ситуация будет определяться прохождением вторичного холодного фронта. После того, как в воскресенье начнет прорываться полярный воздух, уже ожидается арктический, то есть более холодный", – добавил Тишковец.В ночь на среду ночью температура воздуха понизится до +5… +10 и днем уже не поднимется выше +11… +16 градусов на фоне кратковременных дождей.А к концу рабочей недели в Крыму станет еще холоднее."В четверг и в пятницу самые холодные ночи. В тылу циклона по ночам воздух будет остывать до +2… +7 градусов. Ну а днем в лучшем случае это +10… +15", – сказал Тишковец.По его словам, на высоте 1,5 километра в Крыму температура воздуха в конце недели приблизится к нулю и даже к -2 градусам."Там, в тылу циклона, есть теоретическая, хоть и очень призрачная вероятность, что где-то ночью может даже с локальным дождем сорваться пара-тройка снежинок", – отметил эксперт. Однако до настоящего снега Крыму еще далеко, считает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУраган "Милтон" в США – фото разрушительного штормаНебывалое наводнение в пустыне Сахара: есть жертвы

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