Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма

Ураган "Милтон" в США унес жизни двух жителей штата Флорида

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В четверг на штат Флорида в США обрушился ураган "Милтон". Жертвами стихии стали как минимум два человека. Торнадо разрушил сотни домов, без света остались миллионы жителей.