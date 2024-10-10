Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма

Мощный удар шторма ночью принял на себя округ Сент-Луси.
Мощный удар шторма ночью принял на себя округ Сент-Луси.
К утру во Флориде без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.
К утру во Флориде без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра на текущий момент составляет примерно 145 километров в час.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра на текущий момент составляет примерно 145 километров в час.
По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой на западное побережье Флориды разрушительные волны, высотой более трех метров.
По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой на западное побережье Флориды разрушительные волны, высотой более трех метров.
Уже известно о двух погибших.
Уже известно о двух погибших.
Также шторм снес крышу арены "Тропикана-Филд" в Сент-Питерсберге.
Также шторм снес крышу арены "Тропикана-Филд" в Сент-Питерсберге.
Там был открыт пункт базирования спасателей местных чрезвычайных служб.
Там был открыт пункт базирования спасателей местных чрезвычайных служб.
Объект был рассчитан на 10 тысяч человек, на поле были расставлены койки.
Объект был рассчитан на 10 тысяч человек, на поле были расставлены койки.
Пик стихии, по прогнозам специалистов, обрушится на США в первой половине дня 10 октября.
Пик стихии, по прогнозам специалистов, обрушится на США в первой половине дня 10 октября.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде.