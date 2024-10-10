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Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма
Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма
В четверг на штат Флорида в США обрушился ураган "Милтон". Жертвами стихии стали как минимум два человека. Торнадо разрушил сотни домов, без света остались миллионы жителей.
2024-10-10T10:46
2024-10-10T10:46
ураган "милтон"
сша
стихия
происшествия
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погода
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Ураган "Милтон" в США – фото разрушительного шторма

Ураган "Милтон" в США унес жизни двух жителей штата Флорида

10:46 10.10.2024
 
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В четверг на штат Флорида в США обрушился ураган "Милтон". Жертвами стихии стали как минимум два человека. Торнадо разрушил сотни домов, без света остались миллионы жителей.
© AP Photo Marta Lavandier

Мощный удар шторма ночью принял на себя округ Сент-Луси.

Офицер шерифа округа Ли патрулирует улицы Кейп-Корала, США
1 из 10

Мощный удар шторма ночью принял на себя округ Сент-Луси.

© AP Photo Marta Lavandier
© AP Photo Rebecca Blackwell

К утру во Флориде без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.

Лодка, поврежденная ураганом Хелен, прислонилась к мосту перед приходом урагана Милтон, США
2 из 10

К утру во Флориде без электричества остались более чем 2,8 миллиона жителей.

© AP Photo Rebecca Blackwell
© AP Photo Matthew Dominick/NASA

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра на текущий момент составляет примерно 145 километров в час.

Ураган Милтон, который был замечен с Международной космической станции
3 из 10

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная постоянная скорость ветра на текущий момент составляет примерно 145 километров в час.

© AP Photo Matthew Dominick/NASA
© AP Photo Ramon Espinosa

По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой на западное побережье Флориды разрушительные волны, высотой более трех метров.

Люди фотографируют брызги от волн, которые принес с собой ураган Милтон в Мексиканском заливе, Куба
4 из 10

По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой на западное побережье Флориды разрушительные волны, высотой более трех метров.

© AP Photo Ramon Espinosa
© AP Photo Ramon Espinosa

Уже известно о двух погибших.

Мужчина и его собака играют в воде, принесенной ураганом Милтон, проходящим через Мексиканский залив, Куба
5 из 10

Уже известно о двух погибших.

© AP Photo Ramon Espinosa
© AP Photo Julio Cortez

Также шторм снес крышу арены "Тропикана-Филд" в Сент-Питерсберге.

Дэвис Джонс выглядывает из-за двери отеля, где он переживает ураган Милтон, США
6 из 10

Также шторм снес крышу арены "Тропикана-Филд" в Сент-Питерсберге.

© AP Photo Julio Cortez
© AP Photo Julio Cortez

Там был открыт пункт базирования спасателей местных чрезвычайных служб.

Крис Нейшн забирается на дерево, общаясь с коллегами возле отеля, где они пережидают ураган Милтон, США
7 из 10

Там был открыт пункт базирования спасателей местных чрезвычайных служб.

© AP Photo Julio Cortez
© AP Photo Ramon Espinosa

Объект был рассчитан на 10 тысяч человек, на поле были расставлены койки.

Подростки прячутся за дамбой Малекон, играя в волнах прибоя, принесенных ураганом Милтон в Гаване, Куба
8 из 10

Объект был рассчитан на 10 тысяч человек, на поле были расставлены койки.

© AP Photo Ramon Espinosa
© AP Photo Rebecca Blackwell

Пик стихии, по прогнозам специалистов, обрушится на США в первой половине дня 10 октября.

Автомобиль проезжает мимо кучи мусора, оставшегося после наводнения, США
9 из 10

Пик стихии, по прогнозам специалистов, обрушится на США в первой половине дня 10 октября.

© AP Photo Rebecca Blackwell
© AP Photo Julio Cortez

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде.

Макс Уоттс заходит на парковку, где он с коллегами переживает ураган Милтон, США
10 из 10

Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде.

© AP Photo Julio Cortez
 
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