https://crimea.ria.ru/20241011/14-smertey-i-chudesnoe-spasenie--posledstviya-uragana-milton-v-ssha-1141006372.html

14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США

14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США - РИА Новости Крым, 11.10.2024

14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США

14 человек стали жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти штата. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T07:02

2024-10-11T07:02

2024-10-11T09:02

ураган "милтон"

сша

в мире

стихия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 14 человек стали жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти штата.Шторм обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду. Ураган достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. В четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал по меньшей мере о 10 жертвах стихии.При этом не обошлось и без спасенных жизней. Береговая охрана США в 48 километрах от берега обнаружила в океане мужчину, который дрейфовал в холодильнике. После спасения он был доставлен в больницу города Тампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган "милтон", сша, в мире, стихия, происшествия, новости