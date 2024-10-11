14 смертей и чудесное спасение – последствия урагана "Милтон" в США
Ураган "Милтон" в США унес жизни 14 человек – СМИ
07:02 11.10.2024 (обновлено: 09:02 11.10.2024)
© AP Photo Mike CarlsonПоследствия урагана Милтон в США
© AP Photo Mike Carlson
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. 14 человек стали жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на власти штата.
Шторм обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду. Ураган достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. В четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал по меньшей мере о 10 жертвах стихии.
Как уточняется, шесть человек погибли в результате торнадо в среду. В округе Волуша две женщины и двое мужчин скончались после падения деревьев на их дома. Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.
При этом не обошлось и без спасенных жизней. Береговая охрана США в 48 километрах от берега обнаружила в океане мужчину, который дрейфовал в холодильнике. После спасения он был доставлен в больницу города Тампа.
"Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях. Чтобы понять серьезность условий урагана, мы предполагаем, что он пережил порывы ветра в 120-140 километров в час, волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени, включая ночь. Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему местоположение, и холодильнику", - приводятся слова представителя береговой службы.
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