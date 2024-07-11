https://crimea.ria.ru/20240711/v-krymu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-iz-belogorska-1138779679.html

В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска

В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска

В Крыму в четверг в тестовом режиме запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T18:59

2024-07-11T18:59

2024-07-11T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг в тестовом режиме запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе".Автобус будет курсировать по будням два раза в день. От автостанции Белогорска он отправляется в 6:00 и в 13:15, прибывает в Барабаново в 6:55 и 14:10.Отмечается, что актуальное расписание рейсов можно уточнить на официальном сайте предприятия.На этой неделе был запущен новый автобусный маршрут Орджоникидзе – Коктебель. Госпредприятие "Крымтроллейбус" ранее приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь". Также четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе появился новый автобусный маршрут

https://crimea.ria.ru/20240522/naskolko-podorozhal-proezd-v-transporte--dannye-rosstata-1137505917.html

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