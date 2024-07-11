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В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
В Крыму в четверг в тестовом режиме запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T18:59
2024-07-11T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг в тестовом режиме запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе".Автобус будет курсировать по будням два раза в день. От автостанции Белогорска он отправляется в 6:00 и в 13:15, прибывает в Барабаново в 6:55 и 14:10.Отмечается, что актуальное расписание рейсов можно уточнить на официальном сайте предприятия.На этой неделе был запущен новый автобусный маршрут Орджоникидзе – Коктебель. Госпредприятие "Крымтроллейбус" ранее приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь". Также четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за чего пассажиры падают и травмируются в общественном транспортеЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Симферополе появился новый автобусный маршрут
https://crimea.ria.ru/20240522/naskolko-podorozhal-proezd-v-transporte--dannye-rosstata-1137505917.html
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крым, белогорск, белогорский район, крымтроллейбус, общество, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма
В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска

В Крыму в тестовом режиме запустили новый автобусный маршрут Белогорск – Барабаново

18:59 11.07.2024
 
© ГУП РК "Крымтроллейбус"Автобус
Автобус
© ГУП РК "Крымтроллейбус"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в четверг в тестовом режиме запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Об этом сообщили в "Крымтроллейбусе".
"По многочисленным граждан для улучшения транспортной доступности жителей и гостей полуострова с 11 июля "Крымтроллейбус" в тестовом режиме приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 16 Белогорск – Барабаново", - сказано в сообщении.
Автобус будет курсировать по будням два раза в день. От автостанции Белогорска он отправляется в 6:00 и в 13:15, прибывает в Барабаново в 6:55 и 14:10.
Отмечается, что актуальное расписание рейсов можно уточнить на официальном сайте предприятия.
На этой неделе был запущен новый автобусный маршрут Орджоникидзе – Коктебель. Госпредприятие "Крымтроллейбус" ранее приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь". Также четыре новых автобусных маршрута запустили в Сакском районе Крыма.
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