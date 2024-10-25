https://crimea.ria.ru/20241025/izbran-glava-administratsii-simferopolskogo-rayona-1141342726.html

Избран глава администрации Симферопольского района

Избран глава администрации Симферопольского района - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Избран глава администрации Симферопольского района

Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин, до этого исполнявший обязанности руководителя администрации данного муниципального... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T14:09

2024-10-25T14:09

2024-10-25T14:11

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин, до этого исполнявший обязанности руководителя администрации данного муниципального образования. Такое решение принято на сессии районного совета в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе районной администрации.На голосование были представлены кандидатуры Сергея Петелина и Максима Обаринчука. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.Депутаты райсовета единогласно поддержали кандидатуру Петелина.Сергей Петелин – уроженец Брестской области, ему 46 лет. В 2009-2012 годах работал в комитете Государственной думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии в должности советника аппарата Комитета, затем исполняющего обязанности руководителя аппарата комитета. Также был директором департамента юридического сопровождения Рослесинфорга.В 2016-2022 годах – замминистра сельского хозяйства Крыма. В августе 2022 года назначен на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района. С 27 сентября 2024 на Петелина возложено временное исполнение обязанностей главы администрации района.Накануне депутаты Красногвардейского райсовета переизбрали на должность главы местной администрации Василия Грабована, занимавшего этот пост с 2017 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма