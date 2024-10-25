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Избран глава администрации Симферопольского района - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Избран глава администрации Симферопольского района
Избран глава администрации Симферопольского района - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Избран глава администрации Симферопольского района
Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин, до этого исполнявший обязанности руководителя администрации данного муниципального... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T14:09
2024-10-25T14:11
симферопольский район
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин, до этого исполнявший обязанности руководителя администрации данного муниципального образования. Такое решение принято на сессии районного совета в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе районной администрации.На голосование были представлены кандидатуры Сергея Петелина и Максима Обаринчука. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.Депутаты райсовета единогласно поддержали кандидатуру Петелина.Сергей Петелин – уроженец Брестской области, ему 46 лет. В 2009-2012 годах работал в комитете Государственной думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии в должности советника аппарата Комитета, затем исполняющего обязанности руководителя аппарата комитета. Также был директором департамента юридического сопровождения Рослесинфорга.В 2016-2022 годах – замминистра сельского хозяйства Крыма. В августе 2022 года назначен на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района. С 27 сентября 2024 на Петелина возложено временное исполнение обязанностей главы администрации района.Накануне депутаты Красногвардейского райсовета переизбрали на должность главы местной администрации Василия Грабована, занимавшего этот пост с 2017 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма
Избран глава администрации Симферопольского района

Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин

14:09 25.10.2024 (обновлено: 14:11 25.10.2024)
 
© Минсельхоз КрымаПетелин Сергей Анатольевич
Петелин Сергей Анатольевич
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Главой администрации Симферопольского района избран Сергей Петелин, до этого исполнявший обязанности руководителя администрации данного муниципального образования. Такое решение принято на сессии районного совета в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе районной администрации.
На голосование были представлены кандидатуры Сергея Петелина и Максима Обаринчука. Они одержали победу по итогам прошедшего ранее конкурса на замещение соответствующей должности.
Депутаты райсовета единогласно поддержали кандидатуру Петелина.
Сергей Петелин – уроженец Брестской области, ему 46 лет. В 2009-2012 годах работал в комитете Государственной думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии в должности советника аппарата Комитета, затем исполняющего обязанности руководителя аппарата комитета. Также был директором департамента юридического сопровождения Рослесинфорга.
В 2016-2022 годах – замминистра сельского хозяйства Крыма. В августе 2022 года назначен на должность первого заместителя главы администрации Симферопольского района. С 27 сентября 2024 на Петелина возложено временное исполнение обязанностей главы администрации района.
Накануне депутаты Красногвардейского райсовета переизбрали на должность главы местной администрации Василия Грабована, занимавшего этот пост с 2017 года.
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Симферопольский районКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовости Крыма
 
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