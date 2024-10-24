https://crimea.ria.ru/20241024/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-vybrali-glavu-administratsii-1141314381.html

В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации

В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 24.10.2024

В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации

Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T14:56

2024-10-24T14:56

2024-10-24T14:56

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

крым

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василий грабован

красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета.В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в четверг, приняли участие три кандидата – Василий Грабован, Валерий Пожванюк и Игорь Ласинский.Он также выразил благодарность своим оппонентам и отметил, что все они стремятся к одной цели – сделать район более комфортным и развитым местом для жизни.Василий Грабован занимает пост главы администрации Красногвардейского района с 2017 года. С 2016 года по 2017 года работал заместителем главы администрации района. До этого занимал должность главы администрации Октябрьского сельского поселения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, василий грабован, красногвардейский район