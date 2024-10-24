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В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации
В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации - РИА Новости Крым, 24.10.2024
В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации
Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T14:56
2024-10-24T14:56
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
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василий грабован
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета.В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в четверг, приняли участие три кандидата – Василий Грабован, Валерий Пожванюк и Игорь Ласинский.Он также выразил благодарность своим оппонентам и отметил, что все они стремятся к одной цели – сделать район более комфортным и развитым местом для жизни.Василий Грабован занимает пост главы администрации Красногвардейского района с 2017 года. С 2016 года по 2017 года работал заместителем главы администрации района. До этого занимал должность главы администрации Октябрьского сельского поселения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи назначен новый глава администрацииВ Евпатории назначили нового главу администрацииВ Симферополе выбрали главу администрации
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, василий грабован, красногвардейский район
В Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрации

Главой администрации Красногвардейского района стал Василий Грабован

14:56 24.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковГлава администрации Красногвардейского района Василий Грабован
Глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Главой администрации Красногвардейского района Крыма назначен Василий Грабован, занимавший этот пост с 2017 года. Соответствующее решение принято на сессии районного совета.
В конкурсе на должность главы администрации района, который проходил в четверг, приняли участие три кандидата – Василий Грабован, Валерий Пожванюк и Игорь Ласинский.
"Сегодня я стал победителем конкурса на должность главы администрации нашего района. Вступаю в должность с 5 ноября. Это большая честь для меня!" - написал Грабован в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность своим оппонентам и отметил, что все они стремятся к одной цели – сделать район более комфортным и развитым местом для жизни.
Василий Грабован занимает пост главы администрации Красногвардейского района с 2017 года. С 2016 года по 2017 года работал заместителем главы администрации района. До этого занимал должность главы администрации Октябрьского сельского поселения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовости КрымаВасилий ГрабованКрасногвардейский район
 
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