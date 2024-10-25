https://crimea.ria.ru/20241025/42-gruppovykh-udara--na-ukraine-razbity-neftegazovye-obekty-i-aerodromy-1141341884.html

42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы

42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы - РИА Новости Крым, 25.10.2024

42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы

Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T13:36

2024-10-25T13:36

2024-10-25T13:36

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, уточнили в Минобороны."Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - добавили в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на УкраинеГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины