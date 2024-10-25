https://crimea.ria.ru/20241025/42-gruppovykh-udara--na-ukraine-razbity-neftegazovye-obekty-i-aerodromy-1141341884.html
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, уточнили в Минобороны."Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - добавили в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на УкраинеГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
Армия России нанесла 42 групповых удара по нефтегазовым объектам и аэродромам на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 19 по 25 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в недельной водке российского оборонного ведомства.
В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, уточнили в Минобороны.
"Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - добавили в военном ведомстве.
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