Рейтинг@Mail.ru
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241025/42-gruppovykh-udara--na-ukraine-razbity-neftegazovye-obekty-i-aerodromy-1141341884.html
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, уточнили в Минобороны."Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - добавили в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на УкраинеГрупповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы

Армия России нанесла 42 групповых удара по нефтегазовым объектам и аэродромам на Украине

13:36 25.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Нефтегазовые объекты, военные аэродромы и цеха производства беспилотников поражены на Украине в результате групповых ударов российской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 19 по 25 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - сказано в недельной водке российского оборонного ведомства.
В результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников, уточнили в Минобороны.
"Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - добавили в военном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
17 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЭнергосистема Украины
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01ВСУ на бронемашинах пытались прорваться через границу в Курской области
14:43В Ялте выбрали главу администрации
14:42В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"
14:33Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков
14:23Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму
14:09Избран глава администрации Симферопольского района
13:58Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
13:3642 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
13:32ЦБ повысил ключевую ставку до 21%
13:2555 украинских боевиков сдались в плен за неделю
13:21Проверки ФСБ в детских садах Севастополя – новый фейк
13:00В Петербурге мужчина с ножом напал на людей в магазине – что известно
12:55Два человека ранены при обстреле села в Белгородской области
12:44ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья
12:39Парикмахера из Севастополя задержали за оскорбление военных России
12:36Культура пробивает блокады лучше политиков и военных – Аксенов
12:25Ситуация на Крымском мосту – очередь за час выросла вдвое
12:14Крымские леса открыли для посещения
11:53Массовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое ранены
11:42В части Феодосии и двух селах временно не будет воды – причина
Лента новостейМолния