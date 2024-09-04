https://crimea.ria.ru/20240904/vysokotochnyy-udar-nanesen-po-uchebnomu-tsentru-vsu-v-poltave-1140106737.html

Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка

Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:07

2024-09-04T12:07

2024-09-04T12:21

министерство обороны рф

новости сво

львов

полтава

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012986_0:64:1754:1051_1920x0_80_0_0_ed6bc3ffac48ca2714c6f9651a846edb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного комплекса во Львове. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что 179 объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве был поражен 3 сентября.Кроме того, утром в среду групповым ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами была поражена "оборонка" во Львове на западе Украины.По данным военного ведомства, цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

https://crimea.ria.ru/20240904/dve-zapadnye-ustanovki-rszo-unichtozheny-udarom-rakety-na-sumschine---video-1140106149.html

львов

полтава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, львов, полтава, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу