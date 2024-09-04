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Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:07
2024-09-04T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного комплекса во Львове. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что 179 объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве был поражен 3 сентября.Кроме того, утром в среду групповым ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами была поражена "оборонка" во Львове на западе Украины.По данным военного ведомства, цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
https://crimea.ria.ru/20240904/dve-zapadnye-ustanovki-rszo-unichtozheny-udarom-rakety-na-sumschine---video-1140106149.html
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министерство обороны рф, новости сво, львов, полтава, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
ВС РФ высокоточным ударом поразили тренировочный центр в Полтаве и оборонку во Львове
12:07 04.09.2024 (обновлено: 12:21 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного комплекса во Львове. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что 179 объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве был поражен 3 сентября.
"В центре под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", - сказано в сводке.
Кроме того, утром в среду групповым ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами была поражена "оборонка" во Львове на западе Украины.
"Удар нанесен по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ", - уточнили в Минобороны.
По данным военного ведомства, цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.