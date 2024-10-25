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Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму
Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T14:23
2024-10-25T14:23
сергей аксенов
благоустройство
культура
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым в пятницу.Глава региона призвал всех руководителей учреждений культуры при формировании технического задания самим изучать сметы, вникать и расставлять приоритеты, что нужно ремонтировать в первую очередь, а что во вторую. Главное, чтобы все было безопасно. Так, первоочередному ремонту подлежат кровли, системы отопления, а также установка стеклопакетов и покупка оборудования и инвентаря для работы, а ремонт фасада можно сделать и во вторую очередь, уточнил он. Чтобы как можно большему количеству людей создать нормальные, комфортные условия, пояснил глава Крыма.Он отметил, что нередко люди в сельской местности, в частности, сотрудники сельских клубов, "работают в условиях, которые сложно назвать комфортными", и состояние многих клубов оставляет желать лучшего, поэтому важно разбираться с этой ситуацией поэтапно.Ранее Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. В Республике в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войнеБольница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае
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сергей аксенов, благоустройство, культура, крым, новости крыма
Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму

Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте учреждений культуры в Крыму

14:23 25.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым в пятницу.
"Нужно выделять приоритетность. Разбить по секторам, чтобы, условно, сделать 15-20 процентов самых нужных работ в каждом учреждении, чтобы у всех в этой части были равные возможности", - сказал он.
Глава региона призвал всех руководителей учреждений культуры при формировании технического задания самим изучать сметы, вникать и расставлять приоритеты, что нужно ремонтировать в первую очередь, а что во вторую. Главное, чтобы все было безопасно.
Так, первоочередному ремонту подлежат кровли, системы отопления, а также установка стеклопакетов и покупка оборудования и инвентаря для работы, а ремонт фасада можно сделать и во вторую очередь, уточнил он. Чтобы как можно большему количеству людей создать нормальные, комфортные условия, пояснил глава Крыма.
"Прошу всех быть внимательными и вникать в те технические задания, которые формируются при проведении ремонтов, а не полагаться исключительно на подрядчиков, которые будут рисовать парящих орлов, которые стоят дурных денег, но абсолютно не влияют на наши достижения", - сказал Аксенов.
Он отметил, что нередко люди в сельской местности, в частности, сотрудники сельских клубов, "работают в условиях, которые сложно назвать комфортными", и состояние многих клубов оставляет желать лучшего, поэтому важно разбираться с этой ситуацией поэтапно.
Ранее Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. В Республике в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.
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