https://crimea.ria.ru/20241025/aksenov-prizval-ne-tratit-durnykh-deneg-na-remonty-klubov-v-krymu-1141342999.html

Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму

Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Аксенов призвал не тратить дурных денег на ремонты клубов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T14:23

2024-10-25T14:23

2024-10-25T14:23

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым в пятницу.Глава региона призвал всех руководителей учреждений культуры при формировании технического задания самим изучать сметы, вникать и расставлять приоритеты, что нужно ремонтировать в первую очередь, а что во вторую. Главное, чтобы все было безопасно. Так, первоочередному ремонту подлежат кровли, системы отопления, а также установка стеклопакетов и покупка оборудования и инвентаря для работы, а ремонт фасада можно сделать и во вторую очередь, уточнил он. Чтобы как можно большему количеству людей создать нормальные, комфортные условия, пояснил глава Крыма.Он отметил, что нередко люди в сельской местности, в частности, сотрудники сельских клубов, "работают в условиях, которые сложно назвать комфортными", и состояние многих клубов оставляет желать лучшего, поэтому важно разбираться с этой ситуацией поэтапно.Ранее Аксенов сообщил, что 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. В Республике в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополь хотят сделать центром экскурсионного туризмаТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войнеБольница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, благоустройство, культура, крым, новости крыма