https://crimea.ria.ru/20240730/takogo-v-krymu-esche-ne-bylo-konstantinov-zayavil-o-revolyutsii-na-sele-1139248584.html

Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе

Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе

В последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах, заявил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T18:49

2024-07-30T18:49

2024-07-30T18:49

крым

владимир константинов

благоустройство

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам Константинова, снижение оттока сельских жителей Крыма в города, а стоимость жилья в некоторых селах и поселках в ряде районов республики сравнилась с городскими ценами."Я живу в Научном (поселок в Бахчисарайском районе – ред.), сегодня там квартиру купить невозможно, даже по цене квартиры в городе. Туда приезжают люди, которые хотят приобрести жилье, а купить нечего", - привел пример политик.Константинов также указал на большой объем работ по благоустройству парков и скверов в сельской местности.В то же время такая работа проведена далеко не во всех селах и поселках республики, и предстоит вложить еще немало средств в здравоохранение, образование и культуру на селе.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережнуюАксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделаноБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт

https://crimea.ria.ru/20240712/sozdaem-selskiy-razvlekatelnyy-tsentr-istoriya-fermerov-iz-kryma-1138735270.html

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крым, владимир константинов, благоустройство, общество, новости крыма