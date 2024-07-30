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Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе
Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе
В последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах, заявил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T18:49
2024-07-30T18:49
крым
владимир константинов
благоустройство
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.По словам Константинова, снижение оттока сельских жителей Крыма в города, а стоимость жилья в некоторых селах и поселках в ряде районов республики сравнилась с городскими ценами."Я живу в Научном (поселок в Бахчисарайском районе – ред.), сегодня там квартиру купить невозможно, даже по цене квартиры в городе. Туда приезжают люди, которые хотят приобрести жилье, а купить нечего", - привел пример политик.Константинов также указал на большой объем работ по благоустройству парков и скверов в сельской местности.В то же время такая работа проведена далеко не во всех селах и поселках республики, и предстоит вложить еще немало средств в здравоохранение, образование и культуру на селе.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережнуюАксенов осмотрел села под Симферополем: что будет сделаноБлагоустройство Белогорского района – где проведут капремонт
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крым, владимир константинов, благоустройство, общество, новости крыма
Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе

Организация комфортной жизни в селах Крыма вышла на революционный уровень – Константинов

18:49 30.07.2024
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

"С 2019 по 2024 годы мы сделали реальную революцию на селе. Представьте село, в котором отремонтировали клуб и школу, сделали новый детский сад, провели газ, там есть вода и заасфальтированы дороги. У нас есть такие села, и их немало", – сказал председатель Госсовета РК на встрече с журналистами в Симферополе.

По словам Константинова, снижение оттока сельских жителей Крыма в города, а стоимость жилья в некоторых селах и поселках в ряде районов республики сравнилась с городскими ценами.
"Я живу в Научном (поселок в Бахчисарайском районе – ред.), сегодня там квартиру купить невозможно, даже по цене квартиры в городе. Туда приезжают люди, которые хотят приобрести жилье, а купить нечего", - привел пример политик.
Константинов также указал на большой объем работ по благоустройству парков и скверов в сельской местности.
В то же время такая работа проведена далеко не во всех селах и поселках республики, и предстоит вложить еще немало средств в здравоохранение, образование и культуру на селе.
"Потребуется много денег. Например, есть много сел, где детский сад, благоустройство, но надо отремонтировать клуб и школу. Реконструкция клуба – это минимум 70 миллионов, а школы – минимум 100 миллионов. Объем затрат значительный, работы предстоит много", - заключил он.
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