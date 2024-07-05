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В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную
В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную
Работы по благоустройству набережной в курортном селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма выполнены почти наполовину. Об этом сообщил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T18:57
2024-07-05T18:57
владимир константинов
крым
благоустройство
набережные крыма
набережная
бахчисарайский район
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству набережной в курортном селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма выполнены почти наполовину. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам рабочей поездки в Бахчисарайский район республики.Он подчеркнул, что проект реализуется в рамках госпрограммы "Формирование современней городской среды". И отметил, что эта общественная территория, давно требовавшая ремонта, по окончании работ станет одним из мест притяжения для крымчан и гостей полуострова.Также Константинов сообщил, что в Бахчисарае за счет средств федерального и муниципального бюджетов завершили капремонт сквера на улице Симферопольской. Здесь обустроили пешеходные зоны и парковки, высадили зеленые насаждения, должным образом осветили территорию и установили систему видеонаблюдения.Ранее глава районной администрации Людмила Пучкова заявила, что Бахчисарайский район готов принимать туристов круглый год. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, крым, благоустройство, набережные крыма, набережная, бахчисарайский район, новости, новости крыма
В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную

Как благоустраивают набережную в курортном селе Песчаное в Крыму

18:57 05.07.2024
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваБлагоустройство в Песчаном
Благоустройство в Песчаном
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству набережной в курортном селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма выполнены почти наполовину. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам рабочей поездки в Бахчисарайский район республики.
"В селе Песчаное ведется благоустройство набережной. Работы ведутся без отставания от графика и выполнены почти на 50%. Общая площадь благоустройства почти 2 гектара", – сообщил Константинов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что проект реализуется в рамках госпрограммы "Формирование современней городской среды". И отметил, что эта общественная территория, давно требовавшая ремонта, по окончании работ станет одним из мест притяжения для крымчан и гостей полуострова.
Также Константинов сообщил, что в Бахчисарае за счет средств федерального и муниципального бюджетов завершили капремонт сквера на улице Симферопольской. Здесь обустроили пешеходные зоны и парковки, высадили зеленые насаждения, должным образом осветили территорию и установили систему видеонаблюдения.
"Это очередной хороший пример развития наших малых городов, сельских территорий, о чем еще 10 лет назад мы не могли даже мечтать", – оценил выполненное Константинов.
Ранее глава районной администрации Людмила Пучкова заявила, что Бахчисарайский район готов принимать туристов круглый год.
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Владимир КонстантиновКрымБлагоустройствоНабережные КрымаНабережнаяБахчисарайский районНовостиНовости Крыма
 
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