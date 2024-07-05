https://crimea.ria.ru/20240705/v-sele-peschanoe-v-krymu-napolovinu-blagoustroili-naberezhnuyu-1138632911.html

В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную

В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В селе Песчаное в Крыму наполовину благоустроили набережную

Работы по благоустройству набережной в курортном селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма выполнены почти наполовину. Об этом сообщил председатель Госсовета... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T18:57

2024-07-05T18:57

2024-07-05T18:57

владимир константинов

крым

благоустройство

набережные крыма

набережная

бахчисарайский район

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138632791_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9de3ee10d167160c68abc76e5e09b813.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству набережной в курортном селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма выполнены почти наполовину. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов по итогам рабочей поездки в Бахчисарайский район республики.Он подчеркнул, что проект реализуется в рамках госпрограммы "Формирование современней городской среды". И отметил, что эта общественная территория, давно требовавшая ремонта, по окончании работ станет одним из мест притяжения для крымчан и гостей полуострова.Также Константинов сообщил, что в Бахчисарае за счет средств федерального и муниципального бюджетов завершили капремонт сквера на улице Симферопольской. Здесь обустроили пешеходные зоны и парковки, высадили зеленые насаждения, должным образом осветили территорию и установили систему видеонаблюдения.Ранее глава районной администрации Людмила Пучкова заявила, что Бахчисарайский район готов принимать туристов круглый год. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, благоустройство, набережные крыма, набережная, бахчисарайский район, новости, новости крыма