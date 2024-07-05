Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
Одиннадцать пляжей Бахчисарайского района Крыма готовы принимать туристов – администрация
07:05 05.07.2024 (обновлено: 07:37 05.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.
По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.
"Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое – это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное – это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских", – отметила Пучкова.
Все турбазы и отели в Песчаном, по словам главы администрации, сегодня открыты. Доступны и имеющиеся пляжи, кроме двух, которые попали в зону строительных работ.
"У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов", – сказала Пучкова.
Глава района добавила, что на сегодняшний день "идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других", в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное.
"У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов", – сказала Пучкова.
Глава района добавила, что на сегодняшний день "идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других", в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное.
"Речь идет о землях малопригодных либо непригодных к ведению сельского хозяйства. Их переводят в зону рекреации для того, чтобы развивать нашу туристическую сферу", – уточнила Пучкова.
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