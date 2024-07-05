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Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T07:05
2024-07-05T07:37
бахчисарайский район
радио "спутник в крыму"
пляжи
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отдых в крыму
туризм
людмила пучкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.Все турбазы и отели в Песчаном, по словам главы администрации, сегодня открыты. Доступны и имеющиеся пляжи, кроме двух, которые попали в зону строительных работ."У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов", – сказала Пучкова.Глава района добавила, что на сегодняшний день "идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других", в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное."Речь идет о землях малопригодных либо непригодных к ведению сельского хозяйства. Их переводят в зону рекреации для того, чтобы развивать нашу туристическую сферу", – уточнила Пучкова.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые в Крыму пляжи после атаки ВСУ – новый фейкКачество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамКогда откроют пляжи Феодосии
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бахчисарайский район, пляжи, пляжи крыма, крым, новости крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, людмила пучкова
Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма

Одиннадцать пляжей Бахчисарайского района Крыма готовы принимать туристов – администрация

07:05 05.07.2024 (обновлено: 07:37 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь в Крыму
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.
По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.
"Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое – это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное – это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских", – отметила Пучкова.
Все турбазы и отели в Песчаном, по словам главы администрации, сегодня открыты. Доступны и имеющиеся пляжи, кроме двух, которые попали в зону строительных работ.

"У нас идет реконструкция части набережной, и два муниципальных пляжа закрыты для посещения, потому что там идут восстановительные и реставрационные работы. Все остальные 11 пляжей готовы, принимают туристов", – сказала Пучкова.

Глава района добавила, что на сегодняшний день "идет корректировка генерального плана Песчановского поселения, как и других", в рамках которой изменяется целевое назначение некоторых земель из сельскохозяйственного в рекреационное.
"Речь идет о землях малопригодных либо непригодных к ведению сельского хозяйства. Их переводят в зону рекреации для того, чтобы развивать нашу туристическую сферу", – уточнила Пучкова.

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