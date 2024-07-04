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Когда откроют пляжи Феодосии - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Когда откроют пляжи Феодосии
Когда откроют пляжи Феодосии - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Когда откроют пляжи Феодосии
Пляжи Феодосийского залива останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод, произошедшего после аварии на коллекторе в районе реки Байбуги. Об РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T18:01
2024-07-04T18:30
феодосия
черное море
пляжи крыма
роспотребнадзор
вода крыма
новости крыма
канализационный коллектор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Пляжи Феодосийского залива останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод, произошедшего после аварии на коллекторе в районе реки Байбуги. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.Как отметил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Васильевич Мизин, при существующем прогреве моря и ожидаемом усилении ветра высока вероятность распространения пятна слива сточных вод, произошедшего из-за аварии на коллекторе.Сотрудниками "Воды Крыма" предпринимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Ситуация находится на контроле. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.И призвал отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и исключить купание в море.О закрытии пляжей в Феодосии стало известно в четверг утром.Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамВсе пляжи Большой Ялты открыты для туристовГде в Крыму готовы принимать туристов круглый год
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феодосия, черное море, пляжи крыма, роспотребнадзор, вода крыма, новости крыма, канализационный коллектор
Когда откроют пляжи Феодосии

Пляжи Феодосии пока останутся закрытыми

18:01 04.07.2024 (обновлено: 18:30 04.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Пляжи Феодосийского залива останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод, произошедшего после аварии на коллекторе в районе реки Байбуги. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Уважаемые жители и гости Феодосии! Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Васильевич Мизин, при существующем прогреве моря и ожидаемом усилении ветра высока вероятность распространения пятна слива сточных вод, произошедшего из-за аварии на коллекторе.
Сотрудниками "Воды Крыма" предпринимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Ситуация находится на контроле. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.
И призвал отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и исключить купание в море.
О закрытии пляжей в Феодосии стало известно в четверг утром.
Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.
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ФеодосияЧерное мореПляжи КрымаРоспотребнадзорВода КрымаНовости КрымаКанализационный коллектор
 
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