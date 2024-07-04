Когда откроют пляжи Феодосии
Пляжи Феодосии пока останутся закрытыми
18:01 04.07.2024 (обновлено: 18:30 04.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Пляжи Феодосийского залива останутся закрытыми из-за вероятности распространения сточных вод, произошедшего после аварии на коллекторе в районе реки Байбуги. Об этом сообщил мэр города Игорь Ткаченко.
"Уважаемые жители и гости Феодосии! Городские пляжи временно закрыты для купания. Такое решение принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Васильевич Мизин, при существующем прогреве моря и ожидаемом усилении ветра высока вероятность распространения пятна слива сточных вод, произошедшего из-за аварии на коллекторе.
Сотрудниками "Воды Крыма" предпринимаются все необходимые меры по скорейшему восстановлению сети коллектора. Ситуация находится на контроле. Забор проб воды для анализа будет проводиться ежедневно, подчеркнул Ткаченко.
И призвал отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и исключить купание в море.
О закрытии пляжей в Феодосии стало известно в четверг утром.
Ранее из-за аварии на коллекторе были закрыты пляжи на Южном берегу Крыма. Также было остановлено водоснабжение некоторых поселков. После проведения аварийно-восстановительных работ специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды в акватории, после чего купание в Черном море было разрешено.
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