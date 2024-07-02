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Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму
Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму
Отдаленные села Крыма получают старт развития благодаря благоустройству территорий. Так, близится к концу первая очередь проекта комплексного благоустройства... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T19:45
2024-07-02T19:45
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СУДАК, 2 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отдаленные села Крыма получают старт развития благодаря благоустройству территорий. Так, близится к концу первая очередь проекта комплексного благоустройства Кутлакской бухты или бухты Маленького Капитана. Эта природная территория относится к ведению села Веселое Судакского городского округа. Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года.Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч.Согласно проекту, работы по благоустройству состоят из двух очередей. Первая включает в себя детские игровые комплексы – всего 38 разнообразных детских игровых площадок для разных возрастов площадью в 3500 кв м. На набережной оборудуют зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.Морская тематикаНавесы для скамей-качелей и просто скамей, установленных вдоль набережной, напоминают паруса, а разноцветная плитка – волны набегающего на берег моря. Детская площадка вся создана в морской тематике: тут и корабли, и маяки, и лес водорослей, и гигантские рыбы…Вторая очередь работ включит в себя площадки для воркаута и игры в волейбол, а также скейтпарк, амфитеатр, амфитеатр для зрелищных мероприятий, смотровую площадку – то есть занятия найдутся для всей семьи.Также вторая очередь проекта предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха, информационными стендами.В проекте комплекса - парковки для транспорта и общественные туалеты. Территорию благоустройства озеленят крупномерными растениями и кустарником.Кроме того, первое, чем занимаются подрядчики – это инженерная защита побережья. Вдоль всей набережной берег защитили габионами из нержавеющей сетки с бутовым камнем повышенной плотности внутри. Обещают, что гарантия на такую защиту даже при самых сильных штормах – 50 лет.Отставание по срокамСейчас на площадке работает кран, который устанавливает последние из детских аттракционов. Разные работы идут параллельно: пока трактор укрепляет габионами русло реки Кутлак, рабочие на набережной докладывают плитку, здесь же сажают деревья и рядом – накладывают специальное безопасное противоударное покрытие на детский игровой комплекс.Работы первой очереди должны были быть закончены к первому сентября 2024 года, но они запаздывают на месяц, рассказывает генеральный подрядчик. Причина – срыв сроков поставки детского оборудования. По работам второй очереди проекта отставаний в настоящий момент не наблюдается.Круглогодичный туризм в Крыму"Думаю, что реализация этого проекта станет двигателем развития туризма в этом регионе. В Веселом на берегу еще с советских времен был оздоровительный лагерь, сегодня он не функционирует, но я знаю, что частный инвестор его выкупил и в ближайшее время подвижки будут, будет развитие. Для инвестора интереснее вложить деньги, когда есть благоустройство. Село газифицировано, объект может функционировать круглый год", - сказал РИА Новости Крым заместитель городского головы Краснов.По его словам, очень символично, что развитие Бухта маленького капитана началось именно в объявленный в России Год семьи. Евгений Краснов убежден, что семейный отдых становится в России все более популярным, а наличие хорошей благоустроенной набережной позволит привлечь туристов в отдаленное село и в зимний период.В мае 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назвать бухту в Черном море у побережья Крыма "бухтой Маленького Капитана". Бухту ограничивают мысы – Караул-Оба на востоке и Ай-Фока на западе. Горы защищают залив от ветра, поэтому в Кутлакской бухте всегда относительно тихо. Протяженность береговой линии оценивается примерно в километр.
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4.7
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Набережная с нуля: новый объект по поручению президента строят в Крыму

Семейный курорт строят под Судаком по поручению президента Путина

19:45 02.07.2024
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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СУДАК, 2 июл – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отдаленные села Крыма получают старт развития благодаря благоустройству территорий. Так, близится к концу первая очередь проекта комплексного благоустройства Кутлакской бухты или бухты Маленького Капитана. Эта природная территория относится к ведению села Веселое Судакского городского округа. Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года.
"Выполняются работы по благоустройству всей береговой линии. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Определен генподрядчик – это ООО "Геоспецинжиниринг", город Сочи. Им выдано разрешение на благоустройство территории", - рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель городского головы Судака Евгений Краснов.
Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч.
Согласно проекту, работы по благоустройству состоят из двух очередей. Первая включает в себя детские игровые комплексы – всего 38 разнообразных детских игровых площадок для разных возрастов площадью в 3500 кв м. На набережной оборудуют зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.

Морская тематика

Навесы для скамей-качелей и просто скамей, установленных вдоль набережной, напоминают паруса, а разноцветная плитка – волны набегающего на берег моря. Детская площадка вся создана в морской тематике: тут и корабли, и маяки, и лес водорослей, и гигантские рыбы…
Вторая очередь работ включит в себя площадки для воркаута и игры в волейбол, а также скейтпарк, амфитеатр, амфитеатр для зрелищных мероприятий, смотровую площадку – то есть занятия найдутся для всей семьи.
"Рабочий проект базируется на истории становления маленького капитана. Сама концепция благоустройства предусматривает эту историю: есть локация "Капитан", локация "Матрос", локации "Старпом", "Механик" и так далее. Пройдя по этим локациям, семья как будто проходит квест", - рассказал Краснов.
Также вторая очередь проекта предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха, информационными стендами.
В проекте комплекса - парковки для транспорта и общественные туалеты. Территорию благоустройства озеленят крупномерными растениями и кустарником.
Кроме того, первое, чем занимаются подрядчики – это инженерная защита побережья. Вдоль всей набережной берег защитили габионами из нержавеющей сетки с бутовым камнем повышенной плотности внутри. Обещают, что гарантия на такую защиту даже при самых сильных штормах – 50 лет.

Отставание по срокам

Сейчас на площадке работает кран, который устанавливает последние из детских аттракционов. Разные работы идут параллельно: пока трактор укрепляет габионами русло реки Кутлак, рабочие на набережной докладывают плитку, здесь же сажают деревья и рядом – накладывают специальное безопасное противоударное покрытие на детский игровой комплекс.
Работы первой очереди должны были быть закончены к первому сентября 2024 года, но они запаздывают на месяц, рассказывает генеральный подрядчик. Причина – срыв сроков поставки детского оборудования. По работам второй очереди проекта отставаний в настоящий момент не наблюдается.

Круглогодичный туризм в Крыму

"Думаю, что реализация этого проекта станет двигателем развития туризма в этом регионе. В Веселом на берегу еще с советских времен был оздоровительный лагерь, сегодня он не функционирует, но я знаю, что частный инвестор его выкупил и в ближайшее время подвижки будут, будет развитие. Для инвестора интереснее вложить деньги, когда есть благоустройство. Село газифицировано, объект может функционировать круглый год", - сказал РИА Новости Крым заместитель городского головы Краснов.
По его словам, очень символично, что развитие Бухта маленького капитана началось именно в объявленный в России Год семьи. Евгений Краснов убежден, что семейный отдых становится в России все более популярным, а наличие хорошей благоустроенной набережной позволит привлечь туристов в отдаленное село и в зимний период.
В мае 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назвать бухту в Черном море у побережья Крыма "бухтой Маленького Капитана". Бухту ограничивают мысы – Караул-Оба на востоке и Ай-Фока на западе. Горы защищают залив от ветра, поэтому в Кутлакской бухте всегда относительно тихо. Протяженность береговой линии оценивается примерно в километр.
 
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