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15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2024
15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Об этом в среду сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T17:35
2024-10-02T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, всего в сеть культурно-досуговых учреждений региона входит 499 домов культуры и клубов, многие из которых расположены в селах, и более 180 из них еще требуют ремонта."Дома культуры в селах Елизаветово, Добрушино, Кольцово Сакского района нуждаются как минимум в ремонте кровли, замене окон, организации отопления. Проработаем наиболее оптимальные варианты решения, включая консервацию старого здания и строительство модульного ДК, если это будет экономически оправдано", - привел пример Аксеов.В ряде ДК планируют обновить аппаратуру и оборудование, а также закупить костюмы, добавил он.В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт культурного центра в ЯлтеМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеНа ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей
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новости, новости крыма, сергей аксенов, культура, крым
15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму

15 домов культуры и клубов отремонтируют в Крыму в этом году - Аксенов

17:35 02.10.2024
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2024 году будут отремонтированы 15 культурно-досуговых учреждений, капремонт еще на 14 объектах планируется завершить в 2025 году", - анонсировал глава республики в своем Telegram-канале.
По его данным, всего в сеть культурно-досуговых учреждений региона входит 499 домов культуры и клубов, многие из которых расположены в селах, и более 180 из них еще требуют ремонта.
"Дома культуры в селах Елизаветово, Добрушино, Кольцово Сакского района нуждаются как минимум в ремонте кровли, замене окон, организации отопления. Проработаем наиболее оптимальные варианты решения, включая консервацию старого здания и строительство модульного ДК, если это будет экономически оправдано", - привел пример Аксеов.
В ряде ДК планируют обновить аппаратуру и оборудование, а также закупить костюмы, добавил он.
В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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НовостиНовости КрымаСергей АксеновКультураКрым
 
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