https://crimea.ria.ru/20241002/15-domov-kultury-i-selskikh-klubov-otremontiruyut-v-krymu-1140806743.html

15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму

15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2024

15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму

15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Об этом в среду сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T17:35

2024-10-02T17:35

2024-10-02T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. 15 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму до конца этого года, в плане на следующий год - еще 14. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, всего в сеть культурно-досуговых учреждений региона входит 499 домов культуры и клубов, многие из которых расположены в селах, и более 180 из них еще требуют ремонта."Дома культуры в селах Елизаветово, Добрушино, Кольцово Сакского района нуждаются как минимум в ремонте кровли, замене окон, организации отопления. Проработаем наиболее оптимальные варианты решения, включая консервацию старого здания и строительство модульного ДК, если это будет экономически оправдано", - привел пример Аксеов.В ряде ДК планируют обновить аппаратуру и оборудование, а также закупить костюмы, добавил он.В Крыму в ближайшие годы планируется отремонтировать 152 объекта культуры, а также установить в 20 сельских поселениях модульные дома культуры, сообщалось ранее в рамках форума, посвященного достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшую пятилетку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт культурного центра в ЯлтеМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеНа ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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