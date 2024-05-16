https://crimea.ria.ru/20240516/na-remont-muzeya-v-feodosii-vydelili-35-millionov-rubley-1137332896.html

На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей

На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.05.2024

На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей

На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:05

2024-05-16T15:48

новости крыма

феодосия

крым

музеи крыма

культура

минкульт крыма

ольга бурова

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_8b0c6c115167b2079b8fc7c0581d893f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.Кроме того, по словам замминистра, все музейные учреждения Крыма ежегодно получают средства на приобретение материально-технического обеспечения."Обычно, в среднем, это три миллиона рублей на одно музейное учреждение. В прошлом году порядка семи музеев Республики Крым получили это финансирование, не считая того, что выделяются деньги на ремонт и работы по содержанию объектов культурного наследия", – пояснила Бурова.Также все музейные учреждения Крыма получают субсидию на выполнение государственного задания, резюмировала она.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, феодосия, крым, музеи крыма, культура, минкульт крыма, ольга бурова, финансирование