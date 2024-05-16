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На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей
На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 16.05.2024
На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей
На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T15:05
2024-05-16T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.Кроме того, по словам замминистра, все музейные учреждения Крыма ежегодно получают средства на приобретение материально-технического обеспечения."Обычно, в среднем, это три миллиона рублей на одно музейное учреждение. В прошлом году порядка семи музеев Республики Крым получили это финансирование, не считая того, что выделяются деньги на ремонт и работы по содержанию объектов культурного наследия", – пояснила Бурова.Также все музейные учреждения Крыма получают субсидию на выполнение государственного задания, резюмировала она.Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Читайте также на РИА Новости Крым:Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музейВпервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейВ Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
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РИА Новости Крым
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новости крыма, феодосия, крым, музеи крыма, культура, минкульт крыма, ольга бурова, финансирование
На ремонт музея в Феодосии выделили 35 миллионов рублей

На ремонт фондохранилища и отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 млн рублей

15:05 16.05.2024 (обновлено: 15:48 16.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. На ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей выделено 35 миллионов рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.
"В рамках уже национальных проектов в этом году выделено финансирование в размере 35 миллионов на ремонт фондохранилища и двух отделов Феодосийского музея древностей", – сообщила она.
Кроме того, по словам замминистра, все музейные учреждения Крыма ежегодно получают средства на приобретение материально-технического обеспечения.
"Обычно, в среднем, это три миллиона рублей на одно музейное учреждение. В прошлом году порядка семи музеев Республики Крым получили это финансирование, не считая того, что выделяются деньги на ремонт и работы по содержанию объектов культурного наследия", – пояснила Бурова.
Также все музейные учреждения Крыма получают субсидию на выполнение государственного задания, резюмировала она.
Ранее сообщалось, что шесть миллиардов рублей, предусмотренных бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Госсовета республики по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
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Новости КрымаФеодосияКрымМузеи КрымаКультураМинкульт КрымаОльга БуроваФинансирование
 
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