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Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае

Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае

Бахчисарайскую центральную районную больницу ждет капитальный ремонт, в ближайшее время будут выделены средства. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T19:41

2023-11-20T19:41

2023-11-20T19:41

радио "спутник в крыму"

бахчисарай

дмитрий скобликов

строительство

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"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Бахчисарайскую центральную районную больницу ждет капитальный ремонт, в ближайшее время будут выделены средства. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.Он напомнил, что именно с Бахчисарая стартовал в Крыму проект "Сенаторский онкопатруль", и вся техника, которая использовалась в рамках проекта, предоставлялась именно этой районной больницей. Что еще ремонтируют и строят в БахчисараеПо словам главы Бахчисарая, в городе за последнее время сделано немало ремонтов в объектах социально-культурной сферы, в частности, в прошлом году был отремонтирован дом культуры, продолжают обновляться клубы. Работы в Ханском дворце идут по плану и должны быть завершены к концу 2024 года.Из долгожданного – завершен ремонт знаковой для жителей площади Ленина, сказал он. Сроки сдачи ее "переносились в течение двух лет из-за недостатка финансирования и пересмотра проектов, но в этом году проект полностью реализован", остались незначительные мероприятия.Чем Бахчисарай уже сегодня может гордиться, так это дороги, считает он."Все региональные дороги между селами, поселками отремонтированы практически на 100%. Все проездные магистрали ко всем социальным объектам, микрорайонам – сделаны. И сейчас мы уже заходим в спальные районы, частный сектор, о которых, наверное, еще несколько лет назад не могли и мечтать, так как у нас главная дорога Симферопольская – Фрунзе появилась только в прошлом году полностью отремонтированная", – отметил Скобликов.По его словам, город и дворовые территории уже отремонтированы на 80%. Предметом внимания "остается в основном старый фонд, это двух- и трехэтажные дома, где активно ведутся работы"."Также проходит ремонт межквартальных проездов, дворовых территорий в старой части города", – уточнил Скобликов.По словам Скобликова, в 2023 году впервые за бытность Крыма в составе РФ Бахчисарай "зашел в отопительный сезон без всяких проблем, и жители одновременно всех домов получили тепло". Это стало возможным благодаря запуску новых котельных, в том числе в поселке Научном.А благодаря строительству трассы "Таврида" и улучшению логистики – доехать в Бахчисарай из центра Симферополя сегодня можно также быстро, как и до отдаленных районов столицы – привлекательность Бахчисарая для застройщиков выросла, добавил глава администрации. И это, в частности, сделало возможным подписать договор о строительстве трех новых 12-этажных многоквартирных домов."Две частные компании уже в активной фазе строительства. До конца года еще одна планирует начинать рыть котлован", - говорит Скобликов.По его словам, основной упор инвесторов делается сегодня именно на строительство многоквартирных домов в Бахчисарае. При этом "стремительными темпами" реализуются проекты и в сельском хозяйстве, и в промышленности, заявил Скобликов. В частности, в районе завода "Стройиндустрия", где раньше было множество заброшенных площадей, активно развиваются производства.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты "Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай

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