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Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае
Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Больница, дворец и дороги: что еще отремонтируют и построят в Бахчисарае
Бахчисарайскую центральную районную больницу ждет капитальный ремонт, в ближайшее время будут выделены средства. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T19:41
2023-11-20T19:41
2023-11-20T19:41
радио "спутник в крыму"
бахчисарай
дмитрий скобликов
строительство
ремонт дорог
"ханский дворец" в бахчисарае
крым
новости крыма
сенаторский онкопатруль крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Бахчисарайскую центральную районную больницу ждет капитальный ремонт, в ближайшее время будут выделены средства. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.Он напомнил, что именно с Бахчисарая стартовал в Крыму проект "Сенаторский онкопатруль", и вся техника, которая использовалась в рамках проекта, предоставлялась именно этой районной больницей. Что еще ремонтируют и строят в БахчисараеПо словам главы Бахчисарая, в городе за последнее время сделано немало ремонтов в объектах социально-культурной сферы, в частности, в прошлом году был отремонтирован дом культуры, продолжают обновляться клубы. Работы в Ханском дворце идут по плану и должны быть завершены к концу 2024 года.Из долгожданного – завершен ремонт знаковой для жителей площади Ленина, сказал он. Сроки сдачи ее "переносились в течение двух лет из-за недостатка финансирования и пересмотра проектов, но в этом году проект полностью реализован", остались незначительные мероприятия.Чем Бахчисарай уже сегодня может гордиться, так это дороги, считает он."Все региональные дороги между селами, поселками отремонтированы практически на 100%. Все проездные магистрали ко всем социальным объектам, микрорайонам – сделаны. И сейчас мы уже заходим в спальные районы, частный сектор, о которых, наверное, еще несколько лет назад не могли и мечтать, так как у нас главная дорога Симферопольская – Фрунзе появилась только в прошлом году полностью отремонтированная", – отметил Скобликов.По его словам, город и дворовые территории уже отремонтированы на 80%. Предметом внимания "остается в основном старый фонд, это двух- и трехэтажные дома, где активно ведутся работы"."Также проходит ремонт межквартальных проездов, дворовых территорий в старой части города", – уточнил Скобликов.По словам Скобликова, в 2023 году впервые за бытность Крыма в составе РФ Бахчисарай "зашел в отопительный сезон без всяких проблем, и жители одновременно всех домов получили тепло". Это стало возможным благодаря запуску новых котельных, в том числе в поселке Научном.А благодаря строительству трассы "Таврида" и улучшению логистики – доехать в Бахчисарай из центра Симферополя сегодня можно также быстро, как и до отдаленных районов столицы – привлекательность Бахчисарая для застройщиков выросла, добавил глава администрации. И это, в частности, сделало возможным подписать договор о строительстве трех новых 12-этажных многоквартирных домов."Две частные компании уже в активной фазе строительства. До конца года еще одна планирует начинать рыть котлован", - говорит Скобликов.По его словам, основной упор инвесторов делается сегодня именно на строительство многоквартирных домов в Бахчисарае. При этом "стремительными темпами" реализуются проекты и в сельском хозяйстве, и в промышленности, заявил Скобликов. В частности, в районе завода "Стройиндустрия", где раньше было множество заброшенных площадей, активно развиваются производства.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объекты "Дорога висит в воздухе": когда отремонтируют трассу Ялта-Бахчисарай
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бахчисарай, дмитрий скобликов, строительство, ремонт дорог, "ханский дворец" в бахчисарае, крым, новости крыма, сенаторский онкопатруль крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым.
Бахчисарайскую центральную районную больницу ждет капитальный ремонт, в ближайшее время будут выделены средства. Об этом сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму"
глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.
"Сейчас идет проектирование капитального ремонта помещений районной больницы. Там и дворовая территория, и прилегающая, и внутри – все, безусловно, пока не на высоком уровне. Насколько я знаю, будут сейчас выделяться средства на переоборудование и ремонт", – сказал Скобликов.
Он напомнил
, что именно с Бахчисарая стартовал в Крыму проект "Сенаторский онкопатруль", и вся техника, которая использовалась в рамках проекта, предоставлялась именно этой районной больницей.
Что еще ремонтируют и строят в Бахчисарае
По словам главы Бахчисарая, в городе за последнее время сделано немало ремонтов в объектах социально-культурной сферы, в частности, в прошлом году был отремонтирован дом культуры, продолжают обновляться клубы. Работы в Ханском дворце идут по плану и должны быть завершены к концу 2024 года.
"На сегодняшний день основные реставрационные работы проводятся в том месте, где дала трещину стена возле реки Чурук-Су. Полностью перебираются старые стены, кладку. Мы, конечно, с нетерпением ждем открытия Ханского дворца, все-таки это визитная карточка Бахчисарая, и хотелось бы, чтобы это были качественные работы и он радовал и гостей, и жителей", – отметил Скобликов.
Из долгожданного – завершен ремонт знаковой для жителей площади Ленина, сказал он. Сроки сдачи ее "переносились в течение двух лет из-за недостатка финансирования и пересмотра проектов, но в этом году проект полностью реализован", остались незначительные мероприятия.
"Сейчас высаживают растения. А самый, наверное, ожидаемый объект на этой площади для молодежи – небольшой скейт-парк. Он уже полностью завершен, и отрадно видеть, что практически в любое время там огромные очереди. Изначально проект был из фанеры, из дерева, но так как в целом по республике это показало себя крайне недолговечным, было принято решение заменить его и полностью отлить из бетона, и это стоило ожиданий, дополнительных сроков", – поделился глава администрации.
Чем Бахчисарай уже сегодня может гордиться, так это дороги, считает он.
"Все региональные дороги между селами, поселками отремонтированы практически на 100%. Все проездные магистрали ко всем социальным объектам, микрорайонам – сделаны. И сейчас мы уже заходим в спальные районы, частный сектор, о которых, наверное, еще несколько лет назад не могли и мечтать, так как у нас главная дорога Симферопольская – Фрунзе появилась только в прошлом году полностью отремонтированная", – отметил Скобликов.
По его словам, город и дворовые территории уже отремонтированы на 80%. Предметом внимания "остается в основном старый фонд, это двух- и трехэтажные дома, где активно ведутся работы".
"Также проходит ремонт межквартальных проездов, дворовых территорий в старой части города", – уточнил Скобликов.
По словам Скобликова, в 2023 году впервые за бытность Крыма в составе РФ Бахчисарай "зашел в отопительный сезон без всяких проблем, и жители одновременно всех домов получили тепло". Это стало возможным благодаря запуску новых котельных, в том числе в поселке Научном.
А благодаря строительству трассы "Таврида" и улучшению логистики – доехать в Бахчисарай из центра Симферополя сегодня можно также быстро, как и до отдаленных районов столицы – привлекательность Бахчисарая для застройщиков выросла, добавил глава администрации. И это, в частности, сделало возможным подписать договор о строительстве трех новых 12-этажных многоквартирных домов.
"Две частные компании уже в активной фазе строительства. До конца года еще одна планирует начинать рыть котлован", - говорит Скобликов.
По его словам, основной упор инвесторов делается сегодня именно на строительство многоквартирных домов в Бахчисарае. При этом "стремительными темпами" реализуются проекты и в сельском хозяйстве, и в промышленности, заявил Скобликов. В частности, в районе завода "Стройиндустрия", где раньше было множество заброшенных площадей, активно развиваются производства.
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