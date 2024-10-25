https://crimea.ria.ru/20241025/rossiyskie-voennye-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-bolshe-40-zapadnykh-raket-1141342137.html

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили украинский самолет МиГ-29, 521 беспилотник и 39 американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T13:58

2024-10-25T13:58

2024-10-25T13:59

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили украинский самолет МиГ-29, 521 беспилотник и 39 американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за неделю силами ПВО был сбит 521 беспилотный летательный аппарат, добавили в оборонном ведомстве.Накануне российская авиация уничтожила переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".При этом 42 групповыми ударами высокоточным оружием были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеСтраны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), авиабомба hammer, himars, коллективный запад