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Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет
Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили украинский самолет МиГ-29, 521 беспилотник и 39 американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T13:58
2024-10-25T13:59
новости сво
министерство обороны рф
пво
авиация
воздушно-космический силы (вкс)
авиабомба hammer
himars
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили украинский самолет МиГ-29, 521 беспилотник и 39 американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за неделю силами ПВО был сбит 521 беспилотный летательный аппарат, добавили в оборонном ведомстве.Накануне российская авиация уничтожила переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".При этом 42 групповыми ударами высокоточным оружием были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеСтраны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости сво, министерство обороны рф, пво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), авиабомба hammer, himars, коллективный запад
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и больше 40 западных ракет

Российские силы ПВО за неделю сбили украинский МиГ-29 и 521 беспилотник

13:58 25.10.2024 (обновлено: 13:59 25.10.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили украинский самолет МиГ-29, 521 беспилотник и 39 американских снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США", - сказано в сообщении.
Кроме того, за неделю силами ПВО был сбит 521 беспилотный летательный аппарат, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне российская авиация уничтожила переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.
Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".
При этом 42 групповыми ударами высокоточным оружием были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)Авиабомба HammerHIMARSКоллективный Запад
 
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