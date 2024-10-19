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Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T19:54
2024-10-19T19:54
2024-10-19T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи министров в Неаполе.Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".Одобрены также подготовка и обучение украинских солдат и инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности. Деньги на эти решения члены G7 решили взять из замороженных российских активов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, украина, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , g7, в мире, политика, новости
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Доходы от активов России будут использоваться для поддержки Украины - главы Минобороны G7
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи министров в Неаполе.
Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".
Одобрены также подготовка и обучение украинских солдат и инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности.
Деньги на эти решения члены G7 решили взять из замороженных российских активов.
"Чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе.
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