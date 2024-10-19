Рейтинг@Mail.ru
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241019/strany-bolshoy-semerki-reshili-podderzhivat-ukrainu-rossiyskimi-dengami-1141214612.html
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T19:54
2024-10-19T19:54
новости сво
украина
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
g7
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67b92d79aaf252a350f38d72da8d2de1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи министров в Неаполе.Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".Одобрены также подготовка и обучение украинских солдат и инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности. Деньги на эти решения члены G7 решили взять из замороженных российских активов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8ae8831cef1f9f919cf2a0f9973a77.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, украина, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , g7, в мире, политика, новости
Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами

Доходы от активов России будут использоваться для поддержки Украины - главы Минобороны G7

19:54 19.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи министров в Неаполе.
Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".
Одобрены также подготовка и обучение украинских солдат и инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности.
Деньги на эти решения члены G7 решили взять из замороженных российских активов.
"Чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7", - говорится в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОУкраинаЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовG7В миреПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
19:36Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
19:19Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКС
18:52Пять сел в Крыму обесточены из-за аварии
18:39Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном поле
18:18Если украли деньги с банковской карты – что делать
17:59Трагедия в сафари-парке и встреча ураганов: топ новостей недели
17:39Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
17:09В Одессе убили главу организации помощников насильственной мобилизации
16:53"Хезболла" атаковала резиденцию Нетаньяху
16:29ВСУ сбросили боеприпас на мирного жителя в Белгородской области
16:13Взрыв газа в Тамбовской области – число жертв увеличилось до четырех
16:04У Крымского моста начала расти очередь
15:31В колледже Краснодара подняли тревогу из-за мужчины с ножом
15:16Названы сроки поставок первых истребителей Mirage 2000 на Украину
14:59Мужчина ранен из-за обстрела в Белгородской области
14:20Наступление продолжается: что произошло за сутки в Курской области
14:06Черкасский митрополит получил сотрясение мозга при захвате собора УПЦ
13:51Отстали от группы: двух пожилых туристок спасли в горах Крыма
13:43Обнаружены тела погибших моряков с перевернувшегося судна на Сахалине
Лента новостейМолния