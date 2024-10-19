https://crimea.ria.ru/20241019/strany-bolshoy-semerki-reshili-podderzhivat-ukrainu-rossiyskimi-dengami-1141214612.html

Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами

Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Страны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами

Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T19:54

2024-10-19T19:54

2024-10-19T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Главы Минобороны стран "Большой семерки" приняли заявление о помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также решили использовать для этого замороженные российские активы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, принятое по итогам встречи министров в Неаполе.Отмечается, что по итогам встречи участники подчеркнули свое намерение продолжать оказывать Украине военную помощь, и поддержали полную евроинтеграцию страны, "включая членство в НАТО".Одобрены также подготовка и обучение украинских солдат и инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности. Деньги на эти решения члены G7 решили взять из замороженных российских активов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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