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В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву
В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву
Вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T20:08
2024-09-03T20:08
европейский союз (ес)
венгрия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ.Встреча представителей государств союза запланирована на среду. На ней обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС и стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности ЕС, а также борьбу с сексуальным насилием над детьми.В середине июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа.Ранее сообщалось, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиарда евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовВоровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКонфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - Песков
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европейский союз (ес), венгрия, новости, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , украина
В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву

Вопрос использования российских активов в помощь Киеву снят с обсуждения в Совете ЕС

20:08 03.09.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ.

"Следующий пункт удален из повестки заседания: Экономические и финансовые вопросы – использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов", – указано в повестке.

Встреча представителей государств союза запланирована на среду. На ней обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС и стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности ЕС, а также борьбу с сексуальным насилием над детьми.
В середине июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявил, что первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа.
Ранее сообщалось, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиарда евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы.
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Европейский Союз (ЕС)ВенгрияНовостиЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовУкраина
 
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