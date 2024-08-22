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РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов
РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов - РИА Новости Крым, 22.08.2024
РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов
Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности иностранных государств и подтверждают право пострадавших от таких действий... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T11:57
2024-08-22T11:57
2024-08-22T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности иностранных государств и подтверждают право пострадавших от таких действий стран принимать ответные меры. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи.Главы правительств двух стран подтверждают, что "международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться".В коммюнике также говорится, что Москва и Пекин выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению."Стороны будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу ценностей спорта", - указано в коммюнике.Встреча Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялась накануне в Москве. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества, и ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и КитаемРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – МишустинРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
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китай, россия, замороженные активы россии, в мире, политика, правительство россии, новости
РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активов
РФ и Китай подтвердили право на ответ в случаях изъятия активов иностранных государств
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай осуждают инициативы ряда стран по изъятию активов и собственности иностранных государств и подтверждают право пострадавших от таких действий стран принимать ответные меры. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи.
"Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Главы правительств двух стран подтверждают, что "международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться".
В коммюнике также говорится, что Москва и Пекин выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению.
"Стороны будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу ценностей спорта", - указано в коммюнике.
Встреча Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялась накануне в Москве. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте.
По итогам встречи подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества, и ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.
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