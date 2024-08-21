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Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
Россия и Китай расширяют энергетическое партнерство, в скором времени РФ выйдет на первое место по экспорту газа в КНР. Об этом сообщил премьер-министр России... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T13:47
2024-08-21T13:47
2024-08-21T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай расширяют энергетическое партнерство, в скором времени РФ выйдет на первое место по экспорту газа в КНР. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с китайским коллегой Ли Цяном."Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту. В скором времени страна выйдет на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля. Продвигается совместная работа в мирном атоме", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.Он добавил, что у России и Китая есть совместные проекты в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии. В планах – расширение обмена в таких наукоемких областях, как космос, сквозные технологии и искусственный интеллект.Москва также нацелена на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок, добавил российский премьер.Ли Цян в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Он указал на продолжающийся рост торговли и инвестиций двух стран, наращивание качества и объема сотрудничества в энергетике.Кроме того, страны поддерживают гуманитарные обмены."Мы полностью уверены в дальнейшем углублении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – подчеркнул премьер Госсовета КНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевлеЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
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россия, китай, газ, экономика, михаил мишустин, новости
Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
Мишустин заявил о скором выходе России на первое место по поставкам газа в Китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай расширяют энергетическое партнерство, в скором времени РФ выйдет на первое место по экспорту газа в КНР. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с китайским коллегой Ли Цяном.
"Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту. В скором времени страна выйдет на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля. Продвигается совместная работа в мирном атоме", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
Он добавил, что у России и Китая есть совместные проекты в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии. В планах – расширение обмена в таких наукоемких областях, как космос, сквозные технологии и искусственный интеллект.
Москва также нацелена на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок, добавил российский премьер.
Ли Цян в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Он указал на продолжающийся рост торговли и инвестиций двух стран, наращивание качества и объема сотрудничества в энергетике.
Кроме того, страны поддерживают гуманитарные обмены.
"Мы полностью уверены в дальнейшем углублении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", – подчеркнул премьер Госсовета КНР.
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