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Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле
Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле
Упрощение условий безвизового группового обмена между Россией и Китаем увеличит турпотоки из обеих стран, в особенности российских путешественников, интерес... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T08:42
2024-08-11T08:42
радио "спутник в крыму"
россия
китай
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новости
полина рысакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Упрощение условий безвизового группового обмена между Россией и Китаем увеличит турпотоки из обеих стран, в особенности российских путешественников, интерес которых к КНР на протяжении последних лет заметно растет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.На днях советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао сообщил, что Россия и Китай упростят визовый режим для поездок туристов.По словам Рысаковой, речь идет не о том, чтобы отменить визовый режим как таковой – таких радикальных планов пока нет, – а о том, чтобы изменить условия для так называемого безвизового группового обмена.То есть в действительности безвизовый обмен предполагает упрощенное оформление виз для туристов, путешествующих группами – "групповой визы", объяснила эксперт. По ее словам, такой формат организации туров между странами был запущен в 2000-х и стал очень популярен после 2015 года. До пандемии его доля в общем турпотоке составляла 80%, уточнила Рысакова.Но сейчас он уже не так популярен среди китайцев, как раньше. Это связано с тем, что китайские путешественники все чаще хотят перемещаться по собственному плану, тогда как безвизовый обмен предполагает ряд ограничений для туристов.Упрощение условий для безвизового обмена туристами она считает безусловно положительной тенденцией, поскольку это приведет к увеличению числа туристов из обеих стран.Турпотоки из РФ и КНР долгое время были примерно сопоставимы – в среднем от 1 до 1,5 миллиона человек в год, отметила Рысакова. Но в последнее время количество россиян, выбирающих туры в Китай, превалирует, и поехать в группе многим желающим будет проще, добавила она."Китай очень популярен у россиян. Очень активные две точки притяжения. Это северо-восток: Пекин, Шанхай и другие большие крупные города. И Хайнань как именно туристическое курортное направление. И если мы посмотрим по цифрам, то выезд российских туристов сильно превышает по числу обратный въезд китайцев к нам. Безвизовый режим, я думаю, смог бы увеличить туристический поток – россиян ждут в Китае", – подытожила эксперт.Следующим шагом, который обусловил бы существенное увеличение турпотоков между нашими странами смогло бы стать введение безвизового въезда, добавила Рысакова. При этом, анализируя китайский рынок туризма, она подчеркнула, что его характеризуют два ключевых фактора, и помимо простоты визового оформления, это доступность, даже дешевизна авиаперелетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемыВ Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерамПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
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россия, китай, туризм, отдых, общество, мнения, новости, полина рысакова
Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевле

Туры в Китай из России станут доступнее для путешественников – эксперт

08:42 11.08.2024
 
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Выдача виз - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Татьяна Меель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Упрощение условий безвизового группового обмена между Россией и Китаем увеличит турпотоки из обеих стран, в особенности российских путешественников, интерес которых к КНР на протяжении последних лет заметно растет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.
На днях советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ Фэн Литао сообщил, что Россия и Китай упростят визовый режим для поездок туристов.
По словам Рысаковой, речь идет не о том, чтобы отменить визовый режим как таковой – таких радикальных планов пока нет, – а о том, чтобы изменить условия для так называемого безвизового группового обмена.
"Разговоры такие идут достаточно давно… Это сокращение числа людей, которые должны быть в группе, с пяти до трех и продление сроков, в течение которых можно пребывать в стране, в Китае или в России, с 15 до 30 дней", – рассказала Рысакова.
То есть в действительности безвизовый обмен предполагает упрощенное оформление виз для туристов, путешествующих группами – "групповой визы", объяснила эксперт. По ее словам, такой формат организации туров между странами был запущен в 2000-х и стал очень популярен после 2015 года. До пандемии его доля в общем турпотоке составляла 80%, уточнила Рысакова.
Но сейчас он уже не так популярен среди китайцев, как раньше. Это связано с тем, что китайские путешественники все чаще хотят перемещаться по собственному плану, тогда как безвизовый обмен предполагает ряд ограничений для туристов.
"Они должны следовать по определенному маршруту, въехать и выехать через определенные точки – порты, аэропорты – и не могут путешествовать самостоятельно. Поэтому сейчас многие китайцы приезжают в индивидуальном порядке и выбирают электронные визы, которые могут оформить через онлайн-сервисы. Это услуга, которую нам оказывает МИД с осени прошлого года. В год выпускается до 200 тысяч электронных виз, и китайские туристы и бизнесмены оформляет около половины", – поделилась Рысакова.
Упрощение условий для безвизового обмена туристами она считает безусловно положительной тенденцией, поскольку это приведет к увеличению числа туристов из обеих стран.
Турпотоки из РФ и КНР долгое время были примерно сопоставимы – в среднем от 1 до 1,5 миллиона человек в год, отметила Рысакова. Но в последнее время количество россиян, выбирающих туры в Китай, превалирует, и поехать в группе многим желающим будет проще, добавила она.
"Китай очень популярен у россиян. Очень активные две точки притяжения. Это северо-восток: Пекин, Шанхай и другие большие крупные города. И Хайнань как именно туристическое курортное направление. И если мы посмотрим по цифрам, то выезд российских туристов сильно превышает по числу обратный въезд китайцев к нам. Безвизовый режим, я думаю, смог бы увеличить туристический поток – россиян ждут в Китае", – подытожила эксперт.
Следующим шагом, который обусловил бы существенное увеличение турпотоков между нашими странами смогло бы стать введение безвизового въезда, добавила Рысакова. При этом, анализируя китайский рынок туризма, она подчеркнула, что его характеризуют два ключевых фактора, и помимо простоты визового оформления, это доступность, даже дешевизна авиаперелетов.
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