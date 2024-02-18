https://crimea.ria.ru/20240218/v-krymu-predlozhili-uzhestochit-kontrol-za-gidami-i-trevel-blogerami-1134895871.html

В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами

В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами - РИА Новости Крым, 18.02.2024

В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами

В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию,... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T19:11

2024-02-18T19:11

2024-02-18T19:11

крым

радио "спутник в крыму"

екатерина лукьяненко

туризм в крыму

крым курортный

новости крыма

общество

кфу (крымский федеральный университет)

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Екатерина Лукьяненко об аттестации экскурсоводов Екатерина Лукьяненко об аттестации экскурсоводов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.По словам Лукьяненко, аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму проводилась на протяжении многих лет в соответствии с республиканским законом о туризме. С 2015-го действуют федеральные нормы российского законодательства. При этом аттестацию проходят, как правило, люди умудренные опытом, с большим стажем работы."Они идут на аттестацию, несмотря на все свои регалии. У некоторых стаж работы уже десятилетия", – отметила Лукьяненко.Прохождение аттестации – это знак качества, и такие аттестованные специалисты ничего не нарушают, добавила она. В отличие от экскурсоводов-блогеров, которых в Крыму стало много. Они представляют недобросовестную конкуренцию, и с этим нужно что-то делать, считает эксперт.В российском законодательстве прописано: работодатель, нанимающий на работу гида, обязан обеспечить экскурсантам качество предоставляемой услуги, отмечает она. Сделать это можно, лишь ангажируя на работу квалифицированных специалистов, то есть это обязанность нанимателя, подчеркивает Лукьяненко."Какие еще нужны дополнительные меры и требования? Контроль на уровне работодателей, чтобы они не экономили и не приглашали на работу так, чтобы за этот счет удешевить стоимость своего турпродукта", – предложила эксперт. Кроме того, по ее мнению, контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов должны осуществлять органы власти, отвечающие за туризм. Тех, кто работает без аттестации, лицензии и соответствующего знака (бейджа), следует наказывать за ведение незаконной предпринимательской деятельности, считает Лукьяненко: в законодательстве такая зацепка есть.Штраф при этом не обязательно должен быть большим, считает она. "Блогосфера настолько быстро распространяет информацию, что здесь будет совсем невыгодно "засветиться" в таком ключе. Это тоже хороший рычаг информационный", – поделилась мнением эксперт.Также она отметила необходимость "омолаживать" штат компетентных экскурсоводов и гидов в Крыму.Ранее в Севастополе заявили о необходимости принять региональный закон о госконтроле в туристической сфере. Инициатива поступила из комитета по экономике Законодательного собрания города. Документ, по мнению депутатов, должен установить ответственность за нарушение требований аттестации, которые распространяются на экскурсоводов, гидов и проводников. До сих пор это нигде не прописано, хотя сами требования установлены федеральным законом, отметили в парламенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240207/cherez-dva-morya-k-novym-regionam-rf-ekspert-o-perspektive-turmarshruta-1134764099.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, екатерина лукьяненко, туризм в крыму, крым курортный, новости крыма, общество, кфу (крымский федеральный университет)