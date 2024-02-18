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В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами - РИА Новости Крым, 18.02.2024
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В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами
В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами - РИА Новости Крым, 18.02.2024
В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами
В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию,... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T19:11
2024-02-18T19:11
крым
радио "спутник в крыму"
екатерина лукьяненко
туризм в крыму
крым курортный
новости крыма
общество
кфу (крымский федеральный университет)
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Екатерина Лукьяненко об аттестации экскурсоводов
Екатерина Лукьяненко об аттестации экскурсоводов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.По словам Лукьяненко, аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму проводилась на протяжении многих лет в соответствии с республиканским законом о туризме. С 2015-го действуют федеральные нормы российского законодательства. При этом аттестацию проходят, как правило, люди умудренные опытом, с большим стажем работы."Они идут на аттестацию, несмотря на все свои регалии. У некоторых стаж работы уже десятилетия", – отметила Лукьяненко.Прохождение аттестации – это знак качества, и такие аттестованные специалисты ничего не нарушают, добавила она. В отличие от экскурсоводов-блогеров, которых в Крыму стало много. Они представляют недобросовестную конкуренцию, и с этим нужно что-то делать, считает эксперт.В российском законодательстве прописано: работодатель, нанимающий на работу гида, обязан обеспечить экскурсантам качество предоставляемой услуги, отмечает она. Сделать это можно, лишь ангажируя на работу квалифицированных специалистов, то есть это обязанность нанимателя, подчеркивает Лукьяненко."Какие еще нужны дополнительные меры и требования? Контроль на уровне работодателей, чтобы они не экономили и не приглашали на работу так, чтобы за этот счет удешевить стоимость своего турпродукта", – предложила эксперт. Кроме того, по ее мнению, контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов должны осуществлять органы власти, отвечающие за туризм. Тех, кто работает без аттестации, лицензии и соответствующего знака (бейджа), следует наказывать за ведение незаконной предпринимательской деятельности, считает Лукьяненко: в законодательстве такая зацепка есть.Штраф при этом не обязательно должен быть большим, считает она. "Блогосфера настолько быстро распространяет информацию, что здесь будет совсем невыгодно "засветиться" в таком ключе. Это тоже хороший рычаг информационный", – поделилась мнением эксперт.Также она отметила необходимость "омолаживать" штат компетентных экскурсоводов и гидов в Крыму.Ранее в Севастополе заявили о необходимости принять региональный закон о госконтроле в туристической сфере. Инициатива поступила из комитета по экономике Законодательного собрания города. Документ, по мнению депутатов, должен установить ответственность за нарушение требований аттестации, которые распространяются на экскурсоводов, гидов и проводников. До сих пор это нигде не прописано, хотя сами требования установлены федеральным законом, отметили в парламенте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в Крыму
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крым, екатерина лукьяненко, туризм в крыму, крым курортный, новости крыма, общество, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами

В Крыму необходимо ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами – мнение

19:11 18.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоРабота экскурсовода
Работа экскурсовода - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо ужесточить контроль за деятельностью экскурсоводов, гидов и тревел-блогеров, которые не проходят аттестацию и создают нечестную конкуренцию, предлагая некачественную услугу и вредя имиджу Крыма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко.
Екатерина Лукьяненко об аттестации экскурсоводов
19:11
По словам Лукьяненко, аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму проводилась на протяжении многих лет в соответствии с республиканским законом о туризме. С 2015-го действуют федеральные нормы российского законодательства. При этом аттестацию проходят, как правило, люди умудренные опытом, с большим стажем работы.
"Они идут на аттестацию, несмотря на все свои регалии. У некоторых стаж работы уже десятилетия", – отметила Лукьяненко.
Прохождение аттестации – это знак качества, и такие аттестованные специалисты ничего не нарушают, добавила она. В отличие от экскурсоводов-блогеров, которых в Крыму стало много. Они представляют недобросовестную конкуренцию, и с этим нужно что-то делать, считает эксперт.

"Дело в наших новоиспеченных гидах-краеведах, консультантах, тревел-блогерах. Вот здесь вопрос: как с ними бороться? Они составляют нечестную конкуренцию", – сказала Лукьяненко.

В российском законодательстве прописано: работодатель, нанимающий на работу гида, обязан обеспечить экскурсантам качество предоставляемой услуги, отмечает она. Сделать это можно, лишь ангажируя на работу квалифицированных специалистов, то есть это обязанность нанимателя, подчеркивает Лукьяненко.
"Какие еще нужны дополнительные меры и требования? Контроль на уровне работодателей, чтобы они не экономили и не приглашали на работу так, чтобы за этот счет удешевить стоимость своего турпродукта", – предложила эксперт.
Кроме того, по ее мнению, контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов должны осуществлять органы власти, отвечающие за туризм. Тех, кто работает без аттестации, лицензии и соответствующего знака (бейджа), следует наказывать за ведение незаконной предпринимательской деятельности, считает Лукьяненко: в законодательстве такая зацепка есть.

"Если нет лицензии, права вести такой вид деятельности, значит вы ведете ее нелегально – никакого второго мнения быть не может, и нелегальная коммерческая деятельность сразу вменяется", – сказала специалист.

Штраф при этом не обязательно должен быть большим, считает она. "Блогосфера настолько быстро распространяет информацию, что здесь будет совсем невыгодно "засветиться" в таком ключе. Это тоже хороший рычаг информационный", – поделилась мнением эксперт.
Также она отметила необходимость "омолаживать" штат компетентных экскурсоводов и гидов в Крыму.

"Среднестатистический портрет экскурсовода – это обаятельные и привлекательные люди, но далеко не молодые. Нам, конечно, нужно "омолаживаться". Спрос меняется, меняется категория экскурсионных услуг. Те, кто на волне – они всегда в строю, несмотря ни на что. Но нужна молодежь. Кто будет водить по Большому каньону Крыма и по нашим Таракташской и Боткинской тропе? Нужны молодые гиды", – подытожила специалист.

Ранее в Севастополе заявили о необходимости принять региональный закон о госконтроле в туристической сфере. Инициатива поступила из комитета по экономике Законодательного собрания города. Документ, по мнению депутатов, должен установить ответственность за нарушение требований аттестации, которые распространяются на экскурсоводов, гидов и проводников. До сих пор это нигде не прописано, хотя сами требования установлены федеральным законом, отметили в парламенте.
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