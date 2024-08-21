https://crimea.ria.ru/20240821/putin-zayavil-ob-uspeshnom-razvitii-vzaimnoy-torgovli-mezhdu-rf-i-kitaem-1139777995.html

Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем

Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем

Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином, отметив положительную работу в этом направлении... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T16:06

2024-08-21T16:06

2024-08-21T16:06

владимир путин (политик)

китай

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СИФМЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином, отметив положительную работу в этом направлении правительств двух стран."Наши торговые отношения развиваются, развиваются успешно. Они растут, в том числе и благодаря усилиям наших китайских друзей. То внимание, которое правительства двух стран с обеих сторон уделяют торгово-экономическим связям, дает свои результаты", - сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле.Президент России сообщил, что его проинформировали о результатах встречи глав правительств России и Китая, которое состоялось ранее. Путин отметил, что стороны обстоятельно обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином."Был подписан целый ряд двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию", - добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать из России в Китай станет проще и дешевлеЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин

https://crimea.ria.ru/20240821/rossiya-vykhodit-na-pervoe-mesto-po-eksportu-gaza-v-kitay--mishustin-1139773556.html

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), китай, россия, политика, новости