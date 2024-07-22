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Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T22:29
2024-07-22T22:29
европейский союз (ес)
жозеп боррель
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
украина
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, пишет РИА Новости.В планы стран Запада входит профинансировать получение приоритетного вооружения. В первую очередь, речь идет о системах ПВО и артиллерийских снарядах для ВСУ. Кроме того, часть денег пойдет на снабжение украинской "оборонки", уточнил Боррель.Ранее сообщалось, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и КиевШирокий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииРФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина
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европейский союз (ес), жозеп боррель, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов

В августе Киеву направят первый транш помощи из доходов от российских активов – Боррель

22:29 22.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, пишет РИА Новости.
"Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — озвучил он.
В планы стран Запада входит профинансировать получение приоритетного вооружения. В первую очередь, речь идет о системах ПВО и артиллерийских снарядах для ВСУ. Кроме того, часть денег пойдет на снабжение украинской "оборонки", уточнил Боррель.
Ранее сообщалось, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.
Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.
В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.
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Европейский Союз (ЕС)Жозеп БоррельЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовостиВ мире
 
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