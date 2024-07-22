https://crimea.ria.ru/20240722/kogda-kiev-poluchit-pervyy-transh-iz-dokhodov-ot-rossiyskikh-aktivov-1139060077.html

Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов

Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Когда Киев получит первый транш из доходов от российских активов

Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T22:29

2024-07-22T22:29

2024-07-22T22:29

европейский союз (ес)

жозеп боррель

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124407108_0:0:1870:1052_1920x0_80_0_0_ae1caedafe55168556f13d63a117db91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Первый транш из доходов от замороженных российских активов будет отправлен на Украину в начале августа. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, пишет РИА Новости.В планы стран Запада входит профинансировать получение приоритетного вооружения. В первую очередь, речь идет о системах ПВО и артиллерийских снарядах для ВСУ. Кроме того, часть денег пойдет на снабжение украинской "оборонки", уточнил Боррель.Ранее сообщалось, что ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву 25 мая. Тогда глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина получит только в 2024 году 3 миллиардов евро и на ВСУ пойдет 90% этой суммы. В МИД Бельгии заявили, что деньги будут доступны киевскому режиму к июлю.Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.На саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.В МИД РФ называли заморозку активов РФ Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украинский договор" НАТО: что против России готовит Вашингтон и КиевШирокий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам РоссииРФ и Центробанк смогут компенсировать ущерб от санкций США – указ Путина

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), жозеп боррель, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, в мире