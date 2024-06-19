https://crimea.ria.ru/20240619/shirokiy-arsenal-moskva-poobeschala-otvet-na-reshenie-g7-po-aktivam-rossii-1138215503.html
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T15:29
2024-06-19T15:29
2024-06-19T15:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
коллективный запад
g7
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что российская сторона не будет раскрывать характер этих ответных действий. При этом Захарова подчеркнула, что РФ "обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции"."На это все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия", – пояснила представитель дипведомства.Захарова также отметила, что после саммита G7 часть стран пытались убедить Москву в том, что решение по выделению Киеву денег из российских активов принимали не они.На минувшем саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.
https://crimea.ria.ru/20240523/ne-uspeyut-ekspert-ob-obeschanii-es-protsentov-dlya-vsu-iz-rossiyskikh-aktivov-1137503348.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, коллективный запад, g7, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
Ответ на конфискацию активов может затронуть имущество Запада в юрисдикции РФ – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия. Арсенал политических и экономических контрмер широк", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Она добавила, что российская сторона не будет раскрывать характер этих ответных действий. При этом Захарова подчеркнула, что РФ "обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции".
"На это все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия", – пояснила представитель дипведомства.
Захарова также отметила, что после саммита G7 часть стран пытались убедить Москву в том, что решение по выделению Киеву денег из российских активов принимали не они.
"После того, как "семерка" в Апулии все это понавыпускала в виде пресс-релизов по поводу изъятия у нас в пользу киевского режима 50 миллиардов долларов, тут же по разным каналам эти же самые товарищи нам начали давать понять: "Это точно не мы, это другие члены "семерки" будут у вас отбирать, а к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", – сказала она.
На минувшем саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.