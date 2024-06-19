Рейтинг@Mail.ru
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/shirokiy-arsenal-moskva-poobeschala-otvet-na-reshenie-g7-po-aktivam-rossii-1138215503.html
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T15:29
2024-06-19T15:29
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
коллективный запад
g7
замороженные активы россии
замороженные российские активы
конфискация замороженных российских активов
заморозка активов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что российская сторона не будет раскрывать характер этих ответных действий. При этом Захарова подчеркнула, что РФ "обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции"."На это все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия", – пояснила представитель дипведомства.Захарова также отметила, что после саммита G7 часть стран пытались убедить Москву в том, что решение по выделению Киеву денег из российских активов принимали не они.На минувшем саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.
https://crimea.ria.ru/20240523/ne-uspeyut-ekspert-ob-obeschanii-es-protsentov-dlya-vsu-iz-rossiyskikh-aktivov-1137503348.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06bb8a454c719c8c081d1dcde4030b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, коллективный запад, g7, замороженные активы россии, замороженные российские активы, конфискация замороженных российских активов , заморозка активов россии
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России

Ответ на конфискацию активов может затронуть имущество Запада в юрисдикции РФ – Захарова

15:29 19.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции, на это все может распространяться российская ответная политика, ответные действия. Арсенал политических и экономических контрмер широк", – сказала дипломат на брифинге в среду.

Она добавила, что российская сторона не будет раскрывать характер этих ответных действий. При этом Захарова подчеркнула, что РФ "обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции".
"На это все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия", – пояснила представитель дипведомства.
Захарова также отметила, что после саммита G7 часть стран пытались убедить Москву в том, что решение по выделению Киеву денег из российских активов принимали не они.

"После того, как "семерка" в Апулии все это понавыпускала в виде пресс-релизов по поводу изъятия у нас в пользу киевского режима 50 миллиардов долларов, тут же по разным каналам эти же самые товарищи нам начали давать понять: "Это точно не мы, это другие члены "семерки" будут у вас отбирать, а к нам, пожалуйста, не думайте применять никаких ответных мер", – сказала она.

На минувшем саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 08:57Радио "Спутник в Крыму"
Не успеют: эксперт об обещании ЕС процентов для ВСУ из российских активов
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияКоллективный ЗападG7Замороженные активы РоссииЗамороженные российские активыКонфискация замороженных российских активовЗаморозка активов России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
17:17Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
16:57Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
16:31Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
16:09В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
16:03Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
15:38В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
15:29Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
13:59"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
13:52Потери ВСУ растут: украинские войска лишились 1900 боевиков за сутки
13:34Назван средний чек образовательного кредита с господдержкой в Крыму
13:21В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка
13:06В Крыму на трассе загорелся автобус с пассажирами
12:50Дом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
12:26Осуждены обвиняемые в покушении на Захарченко и убийстве Моторолы
Лента новостейМолния