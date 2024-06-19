https://crimea.ria.ru/20240619/shirokiy-arsenal-moskva-poobeschala-otvet-na-reshenie-g7-po-aktivam-rossii-1138215503.html

Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России

Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России

Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T15:29

2024-06-19T15:29

2024-06-19T15:29

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

коллективный запад

g7

замороженные активы россии

замороженные российские активы

конфискация замороженных российских активов

заморозка активов россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Москва располагает широким арсеналом экономических и политических контрмер, чтобы дать ответ на решение стран G7 направить Киеву 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что российская сторона не будет раскрывать характер этих ответных действий. При этом Захарова подчеркнула, что РФ "обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции"."На это все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия", – пояснила представитель дипведомства.Захарова также отметила, что после саммита G7 часть стран пытались убедить Москву в том, что решение по выделению Киеву денег из российских активов принимали не они.На минувшем саммите G7 в Италии страны-участники подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов, которые планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что если западные страны перейдут к конфискации активов, то Россия намерена использовать все возможные средства для защиты своих прав.

https://crimea.ria.ru/20240523/ne-uspeyut-ekspert-ob-obeschanii-es-protsentov-dlya-vsu-iz-rossiyskikh-aktivov-1137503348.html

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