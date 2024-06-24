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ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ
ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ
ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T19:55
2024-06-24T19:55
жозеп боррель
европейский союз (ес)
россия
украина
поставки западного оружия украине
новости
политика
замороженные активы россии
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.Таким образом он подтвердил сделанное ранее главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявление о том, что ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии. Сийярто назвал этот шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза".Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в ЕС может появиться в середине июля, однако, как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений по кредиту, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Киева уже сейчас. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://crimea.ria.ru/20240619/shirokiy-arsenal-moskva-poobeschala-otvet-na-reshenie-g7-po-aktivam-rossii-1138215503.html
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жозеп боррель, европейский союз (ес), россия, украина, поставки западного оружия украине, новости, политика, замороженные активы россии, замороженные российские активы
ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ

ЕС утвердил передачу 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на помощь ВСУ - Боррель

19:55 24.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. ЕС утвердил решение о направлении первого транша в 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на военную помощь Украине, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.
Таким образом он подтвердил сделанное ранее главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявление о том, что ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов РФ на закупку оружия для Украины в обход мнения Венгрии. Сийярто назвал этот шаг "беспрецедентным по бесстыдности нарушением красных линий и правил Евросоюза".
"Эти средства - 1,4 млрд евро - будут переданы следующем месяце. Еще миллиард будет передан последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето", - заявил Боррель.
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. В то же время, страны G7 в ходе июньского саммита в Италии обещали, что предоставят Украине до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от активов РФ.
Первое предложение по механизму такого кредита и его погашения в ЕС может появиться в середине июля, однако, как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, Брюссель может, не дожидаясь решений по кредиту, частично задействовать доходы от российских активов на военную поддержку Киева уже сейчас. При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала Киеву перечислить первые деньги из доходов от замороженных активов РФ в июле этого года.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня, 15:29
Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
 
Жозеп БоррельЕвропейский Союз (ЕС)РоссияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовостиПолитикаЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активы
 
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