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Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области
Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области
Российская военная авиация нанесла удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Видео поражения важного для украинских... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T10:13
2024-10-24T10:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
харьковская область
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российская военная авиация нанесла удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Видео поражения важного для украинских боевиков логистического узла опубликовано в Telegram-канале ведомства.Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".Как сообщало Минобороны РФ накануне, за сутки украинские войска на разных направлениях потеряли более 2000 военнослужащих на различных направлениях в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Запад" – свыше 510 боевиков.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив непосредственный контроль над крупными островами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеСтраны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, авиация
Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

10:13 24.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российская военная авиация нанесла удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Видео поражения важного для украинских боевиков логистического узла опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"На кадрах – уничтожение переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области", - гласит подпись к видео.
Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".
Как сообщало Минобороны РФ накануне, за сутки украинские войска на разных направлениях потеряли более 2000 военнослужащих на различных направлениях в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Запад" – свыше 510 боевиков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив непосредственный контроль над крупными островами.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Харьковская областьАвиация
 
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