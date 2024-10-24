https://crimea.ria.ru/20241024/rossiyskaya-aviatsiya-lishaet-vsu-putey-snabzheniya-v-kharkovskoy-oblasti-1141310315.html

Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области

Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Российская авиация лишает ВСУ путей снабжения в Харьковской области

Российская военная авиация нанесла удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Видео поражения важного для украинских... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T10:13

2024-10-24T10:13

2024-10-24T10:13

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1a/1133067951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429e040a7b18d12482d6c46e122d7692.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Российская военная авиация нанесла удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ. Видео поражения важного для украинских боевиков логистического узла опубликовано в Telegram-канале ведомства.Как отметили в ведомстве, "благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения".Как сообщало Минобороны РФ накануне, за сутки украинские войска на разных направлениях потеряли более 2000 военнослужащих на различных направлениях в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Запад" – свыше 510 боевиков.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что российские войска вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, установив непосредственный контроль над крупными островами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаАрмия России проламывает оборону противника в ДонбассеСтраны "Большой семерки" решили поддерживать Украину российскими деньгами

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, авиация