https://crimea.ria.ru/20241027/smertelnyy-obgon--dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-v-avarii-na-kubani-1141384227.html

Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани

Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани

Два человека погибли еще двое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД Кубани. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T17:41

2024-10-27T17:41

2024-10-27T17:41

кубань

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дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли еще двое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД Кубани.Отмечается, что авария произошла в воскресенье днем на федеральной трассе "Кавказ". По данным правоохранителей, в иномарке пострадали 45-летняя женщина-водитель и несовершеннолетний пассажир. Они госпитализированы. На месте работают специалисты, причины случившегося устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоМассовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое раненыВ лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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