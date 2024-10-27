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Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани
Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани
Два человека погибли еще двое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД Кубани. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T17:41
2024-10-27T17:41
кубань
происшествия
дтп
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли еще двое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД Кубани.Отмечается, что авария произошла в воскресенье днем на федеральной трассе "Кавказ". По данным правоохранителей, в иномарке пострадали 45-летняя женщина-водитель и несовершеннолетний пассажир. Они госпитализированы. На месте работают специалисты, причины случившегося устанавливаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП под Судаком - водителя зажало в искореженном автоМассовое ДТП в Краснодаре - двое погибли и трое раненыВ лобовом ДТП под Ялтой пострадали два человека
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, дтп, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, новости
Смертельный обгон – два человека погибли и двое ранены в аварии на Кубани

Два человека погибли и двое пострадали в столкновении ВАЗ и Opel на Кубани

17:41 27.10.2024
 
© 23 МВДСмертельное ДТП на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае
Смертельное ДТП на трассе Кавказ в Краснодарском крае
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Два человека погибли еще двое, в том числе ребенок, пострадали в столкновении двух легковушек в Краснодарском крае. Об этом сообщили в управлении МВД Кубани.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье днем на федеральной трассе "Кавказ".
"Предварительно установлено, что 78-летний водитель "ВАЗ 2101" при обгоне выехал на встречную полосу, где это разрешено, и столкнулся с автомобилем Opel. Водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте аварии до приезда медиков", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в иномарке пострадали 45-летняя женщина-водитель и несовершеннолетний пассажир. Они госпитализированы.
На месте работают специалисты, причины случившегося устанавливаются.
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