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В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие
В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие
В Симферопольском районе на трассе около поселка Комсомольское рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал МВД... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T19:25
2024-10-29T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на трассе около поселка Комсомольское рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняется. Проведение проверки взял на контроль прокурор Республики Крым Олег Камшилов, сообщает пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, в момент столкновения в общественном транспорте находилось 24 пассажира, среди которых есть пострадавшие."Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщает пресс-служба.28 октября при лобовом столкновении на трассе Симферополь – Николаевка погиб водитель и пострадали три человека, включая трехлетнего ребенка.На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков
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РИА Новости Крым
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В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

В Крыму несколько человек пострадали в ходе столкновения автобуса с грузовиком

19:25 29.10.2024 (обновлено: 19:31 29.10.2024)
 
© МВД КрымаДТП с рейсовым автобусом
ДТП с рейсовым автобусом
© МВД Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на трассе около поселка Комсомольское рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.
"По предварительным данным, 29.10.2024 около 16:30 вблизи п. Комсомольское на автодороге граница с Херсонской областью-Симферополь-Красноперекопск 28-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля "Ивеко", в результате чего допустил столкновение".
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняется. Проведение проверки взял на контроль прокурор Республики Крым Олег Камшилов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, в момент столкновения в общественном транспорте находилось 24 пассажира, среди которых есть пострадавшие.
"Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщает пресс-служба.
28 октября при лобовом столкновении на трассе Симферополь – Николаевка погиб водитель и пострадали три человека, включая трехлетнего ребенка.
На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой.
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