https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-mezhdugorodniy-avtobus-stolknulsya-s-gruzovikom-1141455253.html

В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие

В Симферопольском районе на трассе около поселка Комсомольское рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал МВД... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T19:25

2024-10-29T19:25

2024-10-29T19:31

ситуация на дорогах крыма

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

дтп

дтп в крыму и севастополе

симферополь

саки

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141455141_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_dc3d8998345837c70b1e1cf1c48bf2af.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на трассе около поселка Комсомольское рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал МВД республики.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП и количество пострадавших выясняется. Проведение проверки взял на контроль прокурор Республики Крым Олег Камшилов, сообщает пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, в момент столкновения в общественном транспорте находилось 24 пассажира, среди которых есть пострадавшие."Прокуратурой организована проверка, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщает пресс-служба.28 октября при лобовом столкновении на трассе Симферополь – Николаевка погиб водитель и пострадали три человека, включая трехлетнего ребенка.На прошлой неделе два человека пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Datsun и грузового фургона Ford под Ялтой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвинение запросило 7 лет колонии для водителя упавшего в Мойку автобусаСмертельный кувырок – водителя зажало в искореженном авто под БахчисараемЕхали на "попутке" – в ДТП на Кубани погибли двое подростков

симферополь

саки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, саки, крым, новости крыма