https://crimea.ria.ru/20241031/v-krymu-avtobus-nasmert-sbil-peshekhoda-1141518899.html

В Крыму автобус насмерть сбил пешехода

В Крыму автобус насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Крыму автобус насмерть сбил пешехода

На трассе между Евпаторией и Саками рейсовый автобус наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T19:32

2024-10-31T19:32

2024-10-31T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На трассе между Евпаторией и Саками рейсовый автобус наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью, добавили в ведомстве. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате несовершеннолетние двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуРезонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить делоВ лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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