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В Крыму автобус насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В Крыму автобус насмерть сбил пешехода
В Крыму автобус насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Крыму автобус насмерть сбил пешехода
На трассе между Евпаторией и Саками рейсовый автобус наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T19:32
2024-10-31T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На трассе между Евпаторией и Саками рейсовый автобус наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью, добавили в ведомстве. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате несовершеннолетние двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуРезонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить делоВ лобовом ДТП под Симферополем погиб водитель и пострадал ребенок
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РИА Новости Крым
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дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости, новости крыма, саки, евпатория
В Крыму автобус насмерть сбил пешехода

В Крыму автобус насмерть сбил пешехода

19:32 31.10.2024 (обновлено: 19:47 31.10.2024)
 
© ГАИ КрымаДТП с автобусом в Крыму
ДТП с автобусом в Крыму
© ГАИ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. На трассе между Евпаторией и Саками рейсовый автобус наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма.
"Водитель рейсового автобуса совершил наезд на неустановленного пешехода – мужчина на вид 40-45 лет, который двигался навстречу автобусу по правой обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Еще один пассажир автобуса обратился в медицинское учреждение за помощью, добавили в ведомстве. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки о дорожно-транспортном происшествии в Сакском районе с участием автобуса, в результате которого погиб пешеход", - сказано в сообщении.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате несовершеннолетние двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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